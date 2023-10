Anthony Richardson fora contra os Titans devido a uma lesão no ombro direito

TOs Colts parecem não conseguir descansar.

Justamente quando a equipe finalmente conseguiu o superstar running back Jonathan Taylor de volta após sua lesão no tornozelo e subsequentes negociações de contrato que incluíram uma longa resistência, a equipe agora parece ter perdido quarterbackAnthony Richardson lesionado.

Richardson deixou o jogo no 2º quarto

O novato que fez a chamada caiu durante o segundo quarto em seu Semana 5 jogo contra o Tennessee Titans.

Richardson não conseguiu sair do chão depois de ser abordado enquanto corria em um 1 e 10 jogos Com mais quatro minutos permanecendo no 2º trimestre.

Embora nenhuma declaração oficial tenha sido feita sobre sua condição, o quarterback parecia ter sofrido um entorse no ombro direito.

Richardson deixou o jogo para ir para o vestiário e ficará afastado até o final do jogo.

O Colts liderar o Titãs 10-6 no intervalo graças a um touchdown de 56 jardas executado por Zack Moss.

Gardner Minshew está agora no comando Indianápolis’ ofensa.