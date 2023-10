Antonio Brown foi preso na Flórida por não pagar pensão alimentícia à sua filha Antanayiah

Freceptor de verme Antonio Brown era supostamente preso na noite de domingo no condado de Broward, Flóridaacusado de não ter conseguido pensão alimentícia pagamentos.

De acordo com Gabinete do Xerife de Broward registros, Marrom35, era reservado em volta meia-noite no domingo.

No entanto, o antigo Pittsburgh Steelers estrela já teria sido libertado sob fiança de US$ 15 mil.

A acusação contra Brown

Wiltrice Jacksonmãe de Antonio Brown filha de 15 anos, Antâniaautoridades urdeg para prender o ex-wide receiver por não atender obrigações de apoio à criança totalizando quase US$ 31.000.

Jackson enfatizou sua frustraçãodeclarando isso Marrom aparente descaso com ordens judiciais e sua crença de que ele é intocável mandado intervenção legal.

Esta não é a primeira vez ação legal foi tomada contra Marrom por não remunerado pensão alimentícia.

Tribunais da Flórida publicado dois mandados de prisão em 2023um em abril para US$ 30.000 dívida e outra em Agosto para US$ 15.000 mais do que Multa de US$ 5.000. Brown evitou a prisão resolvendo o necessário valores em ambos os casos.

O passado conturbado de Brown

Além das questões financeiras, Marrom tem um história jurídica conturbadaincluindo acusações de violência doméstica em 2019 e envolvimento em um assalto e roubo incidente em 2020. Jackson chamada recente para Prisão de Brown estende-se para além preocupações financeiras.

Pascal Michelum advogado que representa Ex-namorada de Brownobserva que Jackson deseja maior envolvimento de Marrom em de Antanias vida.

O 15 anos de idade se destacou em atletismoatraindo interesse de todo 80 escolasincluindo as universidades de Miami e Oregoncomo ela segue em seu passos esportivos do pai.