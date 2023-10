Anúncio de Taylor Swift foi recebido com vaias no MetLife Stadium durante ‘Monday Night Football’

A multidão no MetLife Stadium foi bastante “malvada” com Taylor Swift durante o Monday Night Football … com os torcedores do New York Giants vaiando um anúncio do mais novo superfã da NFL em meio ao seu relacionamento com Travis Kelce.

Eles apenas vaiaram Taylor Swift!! Não posso dizer o quanto estou enjoado de ouvir falar dela, e parece que não sou o único!! 😔 https://t.co/Uys1QcVMyc pic.twitter.com/yJvRM7H9LS – TY, o cara do vídeo retrô🇨🇦 (@Tyler_Saban) 3 de outubro de 2023

A presença de Swift nos últimos dois jogos do Kansas City Chiefs foi a maior história do futebol… e a liga se inclinou fortemente para a mania, até mesmo usando seu nome e imagem em suas plataformas de mídia social.

Os fãs dos Giants deixaram claro que estavam fartos do hype de Tayvis durante o confronto do horário nobre … porque quando uma promoção do filme da turnê “Eras” de Swift apareceu na tela grande, um monte de gente nas arquibancadas soltou algumas zombarias .

Como informamos anteriormente, as coisas têm esquentado entre Taylor e Travis nas últimas semanas – eles têm nos encontramos em particular algumas vezes, e até saímos juntos depois do jogo de Kelce contra o Chicago Bears no fim de semana passado… com Swift mostrando alguns PDA em uma festa em KC

Taylor estava na MetLife para o jogo de Travis contra os Jets no domingo… onde ela e seus amigos VIP gostam Blake Lively, Sofia Turner, Ryan Reynolds dar Hugh Jackman conferiu o jogo em uma suíte.