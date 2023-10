anúncio extraordinário do governo para titulares selecionados

O Governo Federal revelou recentemente a disposição de efetuar o pagamento de uma edição extraordinária do Bolsa Família.

Conforme divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), esta edição especial virá na forma de uma antecipação dos valores comumente disponibilizados. Portanto, dessa vez o benefício alcançará famílias em 50 municípios distintos.

Como isso, o pagamento do Bolsa Família extraordinário está programado para iniciar no dia 18 de outubro, essa quarta-feira. Isso permitirá que um total de 640.106 famílias acessem os valores de maneira antecipada.

Tal decisão foi tomada como forma de prestar assistência e amparo às famílias residentes em cidades do Amazonas. O estado, no momento, atravessa uma situação declarada de estado de calamidade.

Dessa forma, o objetivo principal desta ação é proporcionar um suporte crucial às famílias em situação de vulnerabilidade. Assim, tornando mais acessível o acesso aos recursos provenientes do Bolsa Família.

Os beneficiários continuarão a receber suas parcelas de forma rotineira, de acordo com o último dígito do seu Número de Identificação Social (NIS).

Quais são os critérios gerais estabelecidos para receber o Bolsa Família?



Antes de tudo, é importante ressaltar que o Bolsa Família tem como objetivo auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade. Esse programa ampara famílias carentes, promovendo saúde, educação e diminuindo a pobreza no Brasil.

Contudo, para que possam usufruir dos benefícios, é necessário que as famílias se enquadrem em determinados critérios. Além disso, devem seguir compromissos específicos, especialmente focados nas áreas de saúde e educação.

Portanto, em relação à saúde as gestantes devem realizar regularmente o acompanhamento pré-natal para garantir sua saúde e do bebê.

Todas as famílias devem seguir o calendário nacional de vacinação. Assim, asseguram que seus membros, principalmente as crianças, estejam com todas as vacinas em dia.

Outro critério para receber Bolsa Família é o monitoramento nutricional. O estado nutricional das crianças menores de 7 anos deve ser monitorado regularmente para prevenir e tratar qualquer problema relacionado à nutrição.

Por outro lado, as exigências relacionadas a educação são frequência escolar mínima de 60% para as crianças de 4 a 5 anos. Já para os beneficiários entre 6 a menos de 18 anos que ainda não concluíram a educação básica, a frequência mínima exigida é de 75%.

Além disso, é essencial que as famílias mantenham seus dados atualizados no Cadastro Único. Isso deve ser feito, pelo menos, a cada 24 meses.

Essa atualização garante que o Bolsa Família chegue a quem realmente precisa e permite uma comunicação eficaz entre o governo e os beneficiários.

O não cumprimento destes critérios e compromissos pode resultar na suspensão ou no cancelamento do benefício.

Cidades escolhidas e datas para pagamento do benefício extraordinário

A seca atual no estado do Amazonas está rapidamente se transformando na pior já documentada na região. Até o momento, 60 dos 62 municípios do estado já sentiram os impactos severos dessa estiagem.

Com isso, o Governo Federal iniciou uma operação de suporte ao estado incluindo o pagamento do Bolsa Família Extraordinário para os beneficiários das cidades mais atingidas.

Ao todos serão 50 cidades contempladas pelo benefício. Dentre elas estão:

Urucará;

Alvarães;

Amaturá;

Anamã;

Anori;

Atalaia do Norte;

Barreirinha;

Benjamin Constant;

Beruri;

Boa Vista do Ramos;

Boca do Acre;

Borba;

Caapiranga;

Carauari;

Careiro da Várzea;

Para saber se a sua cidade está entre as escolhidas, entre em contato com as autoridades locais ou pelos canais de informação do Governo Federal.

O calendário de pagamento do Bolsa Família será realizado com base do último número do NIS.

Portanto, seguirão o seguinte calendário que será pago em todo o mês de outubro. Os que têm NIS de final 1 receberão no dia 18, enquanto aqueles com final 2 terão o valor disponibilizado no dia 19.

Para os beneficiários com NIS terminando em 3, a data é 20 de outubro. Já os de final 4 serão contemplados no dia 23, seguidos pelos de final 5 no dia 24. Aqueles com o NIS final 6 receberão o Bolsa Família no dia 25, final 7 no dia 26, e final 8 no dia 27.

Finalizando o mês, os beneficiários com NIS de final 9 receberão no dia 30 de outubro. Por outro lado, os de final 0 no último dia do mês, 31 de outubro.

Em resumo, diante da calamidade enfrentada pelo estado do Amazonas, o pagamento do Bolsa Família de forma extraordinária será de grande importância para os beneficiários. Dessa forma, as famílias terão suporte para enfrentar esse momento de dificuldade.