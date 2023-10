Aplicativo testa opção para busca de mensagens dos seus usuários

O Whatsapp Web apresentou uma nova atualização no início da semana que permite a chamada opção cronológica para a busca de mensagens. Todavia, essa nova funcionalidade dentro da plataforma de mensagens está sendo liberada aos poucos, para alguns usuários do mensageiro, dentro de seu canal de testes.

De acordo com o site WABetaInfo, portal especializado nas atualizações e nos novos recursos do aplicativo da Meta, no momento em que os usuários fizerem uma pesquisa sobre uma mensagem, ele terá acesso a um botão do calendário. Ele poderá filtrar todas as conversas do mensageiro de um dia específico, determinado.

Desse modo, é conveniente mencionar que o novo recurso funciona de uma forma simples. A funcionalidade já vem sendo testada em aparelhos celulares com o sistema operacional iOS já a algum tempo. O recurso pode até parecer algo elementar, mas a novidade atende ao seu público Beta, que pedia por algo parecido.

Analogamente, o Whatsapp Web introduz a seus usuários um recurso de pesquisa que se baseia em uma data definida. Será possível encontrar rapidamente as mensagens que foram compartilhadas em um dia específico, aprimorando então todo o processo de se encontrar informações importantes dentro da plataforma.

Recurso do Whatsapp Web

Ademais, uma das grandes vantagens do novo recurso do Whatsapp Web é a de que ele oferece a seus usuários, uma maior rapidez no encontro de mensagens dentro da plataforma, ou seja, ele economiza bastante tempo. Isso se deve ao fato de que a pessoa não precisa mais ficar rolando extensos históricos do passado.

Aliás, até o momento, não se sabe quando o novo recurso do Whatsapp Web estará disponível para os usuários regulares da plataforma de mensagens. Vale destacar que a plataforma vem apresentando uma série de novas atualizações com recursos e funcionalidades que tem como objetivo, aprimorar a experiência dos usuários.

Pesquisa de canais no aplicativo

O Whatsapp Beta para iOS apresentou nesta terça-feira (17/10) uma nova versão do aplicativo de mensagens, que permite aos seus usuários fazer uma pesquisa relacionada a funcionalidade de canais, dentro do Guia de Atualizações da plataforma. A novidade, segundo o WABetaInfo, está presente na nova versão 23.21.1.72.



Ademais, é preciso mencionar que esse recurso já está disponível para os aparelhos celulares com o sistema operacional Android já a algum tempo. A barra de pesquisa do Whatsapp no iOS ficará fixa no topo da tela e o usuário poderá fazer uma pesquisa de qualquer canal, mesmo aqueles que ele não segue no aplicativo de mensagens.

Aliás, essa barra de pesquisa busca apresentar algumas melhorias na experiência dos usuários da plataforma de mensagens da Meta. Um outro ponto positivo, é o de que a pessoa poderá procurar por atualizações no status de alguns de seus amigos dentro do mensageiro. Há a alegação de que o Canais bagunçou a interface do app.

Sendo assim, o Whatsapp afirma que com o objetivo de atender ao feedback de seu público, ele não irá mais recomendar canais dentro dessa página, na plataforma. No momento essa novidade foi liberada apenas para o público Beta do aplicativo. A expectativa é a de que ela em breve esteja à disposição de todos os usuários.

Senha para a pasta exclusiva

Finalmente, o Whatsapp Beta também apresenta uma camada extra de segurança para o novo recurso que possibilita salvar determinadas conversas, em um tipo de “pasta segura”. De acordo com o WABetaInfo, a versão do aplicativo 2.23.21.8 já foi liberada na Play Store. Ela permite a criação de uma senha direcionada a esta pasta.

Quando o dono da Meta, Mark Zuckerberg anunciou a novidade, a senha utilizada pelos usuários para proteger uma determinada pasta dentro do aplicativo era a mesma utilizada para proteger o aparelho celular. Dessa maneira, pessoas que tivessem esta informação poderiam acessar as pastas do Whatsapp facilmente.

Em conclusão, no momento atual, a novidade do app está disponível apenas para os usuários Beta da plataforma de mensagens no Android. Com essa nova funcionalidade, espera-se que o Whatsapp fique ainda mais protegido. Mesmo se a pessoa tiver a senha de acesso ao smartphone do usuário, ela não conseguirá entrar na pasta em questão.