Após prorrogação, Fuvest encerra inscrições do Vestibular 2024 nesta terça (10)

O Vestibular da Fuvest, organizado pela Fundação Universitária para o Vestibular, permite o ingresso dos candidatos aprovados à USP, Universidade de São Paulo.

As inscrições para a próxima edição do processo seletivo deveriam ter sido encerradas no dia 06 de outubro, mas o prazo foi prorrogado. Dessa maneira, os estudantes interessados podem se inscrever até as 10h desta terça-feira, 10 de outubro.

Assim, para que você ainda consiga fazer a sua inscrição e participar processo seletivo, separamos um resumo completo sobre o Vestibular 2024 da Fuvest. Confira!

Vestibular Fuvest 2024: inscrições são encerradas nesta terça-feira (10)

Após prorrogação do prazo inicial, a Fuvest anunciou que o período de inscrições para o Vestibular 2024 termina às 10h desta terça segunda-feira, dia 10 de outubro.

As inscrições poderão ser realizadas somente de forma online por meio do preenchimento de um formulário disponível no site da Fuvest.

Além disso, devemos mencionar que todos os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 191,00 para participar do Vestibular da Fuvest.

Porém, a Fuvest também ofereceu aos candidatos a possibilidade de solicitar a isenção da taxa de inscrição. Os estudantes puderam enviar os pedidos entre os dias 15 de maio e 14 de julho. Para solicitar a isenção, os interessados precisavam preencher um formulário disponível no site da Fuvest. Os resultados dos pedidos de isenção já foram divulgados e podem ser consultados no site da Fuvest.

Ficou com alguma dúvida sobre as inscrições? Acesse o Manual do Candidato do Vestibular 2024 da Fuvest para mais informações.



Você também pode gostar:

Vestibular Fuvest 2024: funcionamento do processo seletivo

Seguindo o modelo tradicional do processo seletivo, o Vestibular da Fuvest 2024 será realizado em duas etapas diferentes: a primeira e a segunda fase.

A primeira fase será realizada no dia 19 de novembro. Na ocasião, os candidatos deverão responder 90 questões de múltipla escolha (objetivas) sobre tópicos diversos estudados ao longo do ensino médio. As perguntas irão abordar as disciplinas de Português e Literatura, História, Geografia, Matemática, Física, Química, Biologia e Inglês. Além disso, os candidatos também deverão enfrentar questões interdisciplinares.

Devemos destacar que, segundo as informações presentes no edital do processo seletivo, os estudantes que obtiverem pontuação inferior a 30% do total do exame na primeira fase serão eliminados do processo seletivo da Fuvest.

Os candidatos aprovados na primeira fase serão convocados para a segunda etapa do Vestibular 2024, que será realizada nos dias 17 e 18 de dezembro. Nessa fase, os participantes deverão responder questões dissertativas e escrever uma redação a partir do tema proposto pela banca examinadora.

Por fim, alguns participantes do Vestibular da Fuvest deverão realizar também as provas de habilidades específicas entre os dias 3 e 6 de janeiro de 2024. É o caso, por exemplo, dos candidatos aos cursos de Artes Cênicas, Música e Arte Visual.

Vestibular Fuvest 2024: vagas disponíveis

Nesta edição do Vestibular, a Fuvest está oferecendo 8.147 vagas para cursos de graduação ministrados nas unidades da USP.

Do total de vagas, 4.888 vagas serão destinadas para candidatos que optarem pela modalidade “ampla concorrência”, enquanto 2.053 serão direcionadas aos candidatos de escola pública (EP) e 1.206 para os participantes EP/PPI.

Vestibular Fuvest 2024: lista de livros obrigatórios

A Fuvest já divulgou a lista com os livros obrigatórios que serão abordados pelas questões do Vestibular 2024. Segundo as informações divulgadas pela Fundação, é fundamental que os candidatos realizem a leitura integral das obras indicadas.

Veja quais foram os livros selecionados e seus autores:

Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meireles;

Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga;

Quincas Borba, de Machado de Assis

Angústia, de Graciliano Ramos

Dois irmãos, de Milton Hatoum;

Alguma Poesia, de Carlos Drummond de Andrade;

Mensagem, de Fernando Pessoa

Nós matamos o cão tinhoso!, de Luís Bernardo Honwana;

Campo Geral, de Guimarães Rosa.