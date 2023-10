Após prorrogação, UFSC encerra inscrições para o Vestibular Unificado 2024

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) encerra nesta segunda-feira, dia 16 de outubro, o período de inscrição para o Vestibular Unificado 2024. Inicialmente, as inscrições seriam encerradas em 9 de outubro, mas a UFSC estendeu o prazo até essa segunda-feira (16).

Desse modo, os interessados têm uma última chance para se inscrever. De acordo com a UFSC, o período de inscrição chega ao fim às 23h59 de hoje (16).

A UFSC esta realizando o Vestibular Unificado 2024 em uma parceria inédita com o Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) e com o Instituto Federal Catarinense (IFC). As três instituições estão ofertando mais de 6 mil vagas para o ingresso de novos alunos no primeiro semestre letivo de 2024 em diversos cursos de graduação.

Veja a seguir como se inscrever para concorrer às vagas ofertadas e como será o processo de seleção dos candidatos!

Vestibular Unificado 2024: Inscrições

De acordo com o edital, poderão se inscrever nesse processo seletivo estudantes que tenham o Ensino Médio completo ou que irão concluir essa etapa da educação formal ainda neste ano.



A UFSC está recebendo as inscrições exclusivamente via Internet. Portanto, para se inscrever, o candidato deverá acessar o site da UFSC e preencher formulário de inscrição disponibilizado na página.

No ato da inscrição, o candidato deve informar uma opção de curso e a instituição onde deseja estudar (UFSC, IFSC ou IFC). Além disso, o candidato deve optar entre as vagas ofertadas em ampla concorrência e o sistema de cotas.

Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 169,00 (cento e sessenta e nove reais) até amanhã, dia 17 de outubro.

A UFSC já recebeu os pedidos de isenção. Puderam solicitar o benefício estudantes de baixa renda que tenham cursado todo o Ensino Médio em escolas públicas e que estão inscritos no Cadastro Único Para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Vestibular Unificado 2024: Provas

A classificação dos candidatos será estabelecida a partir de prova aplicada pela UFSC a todos os candidatos de forma presencial. Conforme o edital, a avaliação abarcará assuntos referentes aos componentes curriculares do Ensino Médio.

A aplicação das provas do Vestibular Unificado 2024 está marcada para os dias 9 e 10 de dezembro (sábado e domingo). Em ambos os dias a aplicação acontecerá no período da tarde, das 14h às 19h.

A UFSC aplicará uma prova objetiva e uma prova de redação em Língua Portuguesa. De acordo com a Coperve, a prova objetiva contará com 80 questões objetivas de múltipla escolha distribuídas da seguinte forma:

1º dia (9 de dezembro) : Língua Portuguesa (12), Língua Estrangeira (8), Matemática (10) e Biologia (10).

: Língua Portuguesa (12), Língua Estrangeira (8), Matemática (10) e Biologia (10). 2º dia (10 de dezembro): História (7), Geografia (7), Filosofia (2), Sociologia (2), Interdisciplinar de Humanas (2), Física (10), Química (10) e Redação.

Os locais de prova serão nos 27 municípios (capital e interiores) do Estado de Santa Catarina para os quais há oferta de vagas.

Oferta de vagas

Ao todo, estão sendo ofertadas 6.700 vagas para cerca de 200 opções de cursos de graduação. O Vestibular Unificado 2024 visa o preenchimento de 70% das vagas dos cursos de graduação da UFSC, 50% das vagas dos cursos de graduação do IFSC e 50% das vagas dos cursos de graduação do IFC, para ingresso no ano letivo de 2024.

Parte das vagas estão reservas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas públicas, de acordo com a Lei de Cotas. Portanto, há também percentual de vagas reservado para pretos, pardos e indígenas e para pessoas com deficiência (PcD).

A UFSC deve liberar os gabaritos preliminares em 10 de dezembro, mas ainda não informou a data de publicação do resultado final.

Acesse o edital do Vestibular Unificado para mais detalhes.

