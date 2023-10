após suspensão, comissão cobra retomada do curso de formação

O concurso Receita Federal tornou-se ser tema de debate após suspensão, neste mês, por meio de decisão do Ministério Público Federal- MPF.

Sobre o concurso Receita Federal

A Comissão de Aprovados no Concurso da Receita Federal Brasil expressou sua preocupação em uma nota publicada nas redes sociais, pedindo a retomada do concurso que havia sido suspenso recentemente após uma decisão do Ministério Público Federal (MPF).

Na ocasião da suspensão, o certame já havia alcançado a segunda fase, o Curso de Formação Profissional (CFP), etapa vital tanto para a eliminação quanto para a classificação dos candidatos.

O grupo, que representa os candidatos aprovados no concurso anterior da Receita Federal, destaca que a suspensão está acarretando diversos prejuízos, principalmente para os próprios aprovados.

“No total, 699 candidatos foram legitimamente aprovados, sendo que centenas deles abriram mão de seus empregos, uma vez que o Curso de Formação Profissional (CFP), apesar de ser ministrado de forma virtual, exige dedicação integral, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, com controle rigoroso de presença”, conforme informa a nota.

Além disso, os impactos não se limitam apenas aos candidatos, pois a suspensão do concurso também afeta a administração pública. Ela atrasa a homologação do concurso e pode criar riscos de natureza orçamentária para o órgão e, por consequência, para a sociedade como um todo.

Suspensão do edital



O concurso Receita Federal, organizado pela banca FGV, ofereceu um total de 699 oportunidades para cargos de nível superior, divididas da seguinte forma:

Auditor-Fiscal: 230 vagas

Analista-Tributário: 469 vagas

As provas foram realizadas no mês de março deste ano e têm gerado controvérsias desde então, principalmente em relação ao conteúdo da prova objetiva. De acordo com o parecer do Ministério Público Federal (MPF), as questões relacionadas a SQL extrapolaram o escopo estabelecido no edital de abertura do concurso.

Como resultado, em 11 de outubro, o MPF determinou a suspensão do processo seletivo, a anulação de oito questões nos exames e a reavaliação dos recursos.

Além disso, ordenou que a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e o governo federal suspendessem o edital dentro de um prazo de 48 horas. É importante ressaltar que, naquela data, o processo seletivo já havia avançado para a segunda fase, com as aulas do curso de formação em andamento.

Sobre a Receita Federal

A Receita Federal, subordinada ao Ministério da Economia do Brasil, tem como missão a gestão dos tributos federais e o controle das operações aduaneiras e fronteiriças do país.

Seu principal objetivo reside na coleta de impostos, taxas e contribuições, tais como o Imposto de Renda, Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

Além disso, a Receita Federal desempenha um papel crucial na fiscalização alfandegária, monitorando as entradas e saídas de mercadorias do Brasil em estrita conformidade com a legislação vigente. Também conduz auditorias em pessoas físicas e jurídicas, verificando a precisão das informações financeiras e tributárias fornecidas, enquanto combate ativamente a evasão fiscal.

No exercício de sua missão de garantir a justiça fiscal, a Receita Federal emite documentos fiscais, incluindo o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) e o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). O papel desempenhado pela Receita Federal é vital para financiar políticas públicas no Brasil, assegurando que todos os contribuintes cumpram com suas obrigações tributárias e contribuindo para a manutenção de setores essenciais, como saúde, educação e segurança pública.

Em última instância, o trabalho incansável da Receita Federal é uma parte vital do sistema tributário brasileiro, contribuindo para financiar importantes políticas públicas, como saúde, educação e segurança pública, e garantindo que as obrigações fiscais sejam cumpridas de maneira justa e eficiente.