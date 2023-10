Aposentadoria por invalidez não tem mais idade mínima obrigatória, entenda

A aposentadoria por invalidez não tem mais idade mínima obrigatória graças a uma decisão que o INSS tomou recentemente.

Dessa maneira, para que você saiba tudo o que precisa sobre esse assunto e saiba quem tem direito a esse benefício, reunimos algumas das principais informações para te passar.

Acompanhe a leitura até o final e confira!

Aposentadoria por invalidez não tem mais idade obrigatória

Quando se trata de aposentadoria por invalidez, muitas pessoas têm dúvidas sobre os requisitos e as condições. Recentemente, houve uma mudança importante nas regras previdenciárias, onde o INSS suspendeu a idade mínima obrigatória para quem solicitar a aposentadoria por invalidez.

Esta mudança, que ocorreu após a Reforma da Previdência de 2019, tem implicações significativas para aqueles que dependem desse benefício.

O instituto publicou essa decisão em atendimento a uma determinação da Justiça em Ação Civil Pública do Espírito Santo.

Desse modo, trata-se de uma mudança que representa um alívio para muitos beneficiários que estavam preocupados com a idade mínima obrigatória para esse tipo de aposentadoria.

Beneficiários não precisarão mais pagar retroativos



Uma das implicações mais importantes dessa decisão é que aqueles que receberam auxílio-doença por um período anterior à concessão da aposentadoria por invalidez não precisarão mais pagar o retroativo. Isso significa que os descontos nos benefícios não ocorrerão mais a partir de agora.

Essa mudança é significativa, pois alivia o fardo financeiro de muitos beneficiários.

Veja detalhes sobre a reforma da Previdência

A Reforma da Previdência de 2019 trouxe consigo uma série de alterações nas regras previdenciárias. Isso afetou não apenas as aposentadorias tradicionais, mas também as aposentadorias por invalidez ou incapacidade permanente.

Sendo assim, uma das mudanças significativas foi a introdução de uma idade mínima para aposentadorias por invalidez. Isso resultou em aposentados por invalidez recebendo valores menores do que segurados com auxílio-doença.

Desse modo, a suspensão dessa idade mínima visa reparar essa desigualdade de repasses.

Conheça o portal Meu INSS

Para acessar informações sobre sua aposentadoria por invalidez, é importante conhecer o portal Meu INSS.

O INSS desenvolveu esse aplicativo para facilitar o acesso a serviços que antes eram disponíveis apenas nas agências físicas do benefício.

Assim, com o Meu INSS, esses serviços estão ao alcance de todos, em qualquer dispositivo eletrônico, seja um celular ou tablet.

Como se cadastrar no App Meu INSS?

O cadastro no aplicativo Meu INSS é simples e os contribuintes podem fazer em apenas alguns passos.

Primeiramente, você precisa baixar o aplicativo em seu celular, disponível nas lojas de aplicativos para sistemas IOS e Android. Então, ao iniciar o aplicativo, você será guiado pelo processo de cadastro, que envolve fornecer algumas informações básicas, como:

Seu número de CPF;

Nome completo;

Data e local de nascimento e;

O nome de sua mãe.

Quais são os serviços disponíveis no aplicativo?

Uma vez cadastrado no aplicativo Meu INSS, você terá acesso a uma série de serviços importantes relacionados à sua aposentadoria por invalidez, entre outros.

Sendo assim, isso inclui:

Consulta de extratos;

Agendamentos;

Atualizações de dados pessoais;

Informações sobre o salário maternidade e;

Calculadoras úteis para entender melhor sua situação previdenciária.

Aposentadoria por invalidez exige prova de vida

Além das mudanças na idade mínima para a aposentadoria por invalidez, é importante mencionar que os aposentados e pensionistas do INSS também são convocados para a realização da prova de vida.

Essa é uma etapa crucial para manter o recebimento regular dos benefícios e deve ser realizada dentro dos prazos estipulados pelo INSS. Portanto, fique atento às convocações para evitar interrupções no pagamento de seu benefício.

Como contribuir com o INSS nos períodos de desemprego?

Outro aspecto relevante é que, mesmo em situações de desemprego, é possível continuar contribuindo para o INSS. Isso é especialmente importante para aqueles que desejam manter sua qualidade de segurado e garantir o acesso a benefícios previdenciários, como a aposentadoria por invalidez.

INSS anuncia início de atendimento SEM agendamento prévio

Uma novidade importante que o INSS anunciou é o início do atendimento sem a necessidade de agendamento prévio. Isso torna mais acessível a obtenção de informações e serviços diretamente nas agências do INSS. No entanto, é fundamental verificar os detalhes específicos dessa mudança e como ela afeta a sua situação.

Garanta seus direitos

Por fim, a suspensão da idade mínima obrigatória para a aposentadoria por invalidez é uma mudança significativa que beneficia aqueles que dependem desse benefício.

Sendo assim, é importante estar ciente das novas regras, utilizar o aplicativo Meu INSS para facilitar o acesso a serviços e estar atento às convocações para a prova de vida.

Agora que você já sabe que a aposentadoria por invalidez não tem mais idade mínima, fique atento e exija seus direitos!