aposentados do INSS NÃO receberão pagamento em novembro; confira detalhes

Foi anunciado que o adiantamento do 13º do INSS será efetuado no mês de novembro. No entanto, é fundamental compreender quais grupos de cidadãos não serão elegíveis para receber os benefícios e quais quantias estarão disponíveis neste ano.

O calendário de pagamentos do 13º do INSS será programado com suas datas de distribuição acontecendo em novembro. Essa decisão foi tomada devido a uma antecipação promovida pela autarquia nos meses de maio e junho, a qual não abrangeu a todos os beneficiários.

Décimo terceiro do INSS adiantado

Em 2023, ocorreu mais uma vez o adiantamento do 13º do INSS. Essa medida de pagamento antecipado começou no ano de 2020, como uma resposta à pandemia. A primeira parcela foi distribuída em maio, seguida pela segunda em junho.

Os beneficiários que começaram a receber seus benefícios previdenciários a partir de maio não foram abrangidos pelo adiantamento do 13º salário do INSS. Para essa categoria, o INSS realizará o pagamento em conjunto com o calendário do mês de novembro. Portanto, no mesmo dia em que receberem o pagamento previdenciário mensal, esses indivíduos receberão o abono salarial com um valor proporcional, em uma única parcela.

Data de distribuição do abono natalino em novembro

Para os beneficiários que recebem um salário mínimo, a organização dos pagamentos é definida com base no último dígito do número de benefício:

Se o último dígito do benefício for 1: O pagamento acontecerá no dia 24 de novembro;

Se o último dígito do benefício for 2: O pagamento acontecerá no dia 27 de novembro;

Caso o último dígito do benefício seja 3: O pagamento acontecerá no dia 28 de novembro;

Caso o último dígito do benefício seja 4: O pagamento acontecerá no dia 29 de novembro;

Se o último dígito do benefício for 5: O pagamento acontecerá no dia 30 de novembro;

Se o último dígito do benefício for 6: O pagamento acontecerá no dia 01 de dezembro;

Caso o último dígito do benefício seja 7: O pagamento acontecerá no dia 04 de dezembro;

Caso o último dígito do benefício seja 8: O pagamento acontecerá no dia 05 de dezembro;

Se o último dígito do benefício for 9: O pagamento acontecerá no dia 06 de dezembro;

Se o último dígito do benefício for 0: O pagamento acontecerá no dia 07 de dezembro.



Para os beneficiários com renda superior a um salário mínimo, a organização do pagamento é determinada com base no último número de benefício:

Caso o último dígito do benefício seja 1 e 6: O pagamento acontecerá no dia 01 de dezembro;

Caso o último dígito do benefício seja 2 e 7: O pagamento acontecerá no dia 04 de dezembro;

Se o último dígito do benefício for 3 e 8: O pagamento acontecerá no dia 05 de dezembro;

Se o último dígito do benefício for 4 e 9: O pagamento acontecerá no dia 06 de dezembro;

Caso o último dígito do benefício seja 5 e 0: O pagamento acontecerá no dia 07 de dezembro.

Dessa forma, estão excluídas da lista aquelas pessoas que já receberam a antecipação do 13º salário do INSS nos meses de maio e junho.

Valor do 13º salário do INSS

O valor do abono natalino equivale ao salário do beneficiário. Por exemplo, se o beneficiário recebe um salário mínimo, o abono será igual a esse valor, dividido em duas parcelas.

Entretanto, para aqueles que receberão os valores em novembro, o montante será proporcional, uma vez que não o receberam durante todo o ano. Para calcular o valor apropriado, basta dividir o valor do benefício pelo número de meses em um ano. Assim, em seguida, deve-se multiplicar pelo número de meses que o benefício previdenciário é recebido.

Aqueles que recebem um salário mínimo receberão uma parcela de aproximadamente R$ 800 em novembro, se tiverem começado a receber em maio, além de seu salário mensal. Os beneficiários que recebem o teto do INSS receberão uma parcela de cerca de R$ 5.000, se tiverem começado a receber em maio.