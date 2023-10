Apple tira celulares de linha após lançamento de iPhone 15; confira modelos descontinuados

A Apple, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, lançou recentemente a sua nova linha de iPhones, o iPhone 15. Com esse lançamento, a empresa também anunciou a descontinuação de alguns modelos antigos de celulares. Nesta matéria, o Notícias Concursos traz detalhes dessa nova linha de produtos e você vai saber também quais são os modelos que deixaram de receber atualizações e assistência técnica da Apple.

A Nova Linha de iPhones

A nova linha de iPhones da Apple, encabeçada pelo iPhone 15, traz diversas melhorias e inovações em relação aos modelos anteriores. Com um design moderno e elegante, o iPhone 15 apresenta uma tela de alta resolução, processador mais rápido e uma câmera aprimorada, capaz de capturar imagens de alta qualidade e gravar vídeos em 4K.

Além do iPhone 15, a nova linha conta com outros modelos, como o iPhone 15 Plus, o iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max. Cada um desses modelos oferece recursos específicos e configurações diferenciadas, atendendo às necessidades e preferências dos usuários.

Descontinuação de Modelos Antigos

Com o lançamento da nova linha de iPhones, a Apple decidiu descontinuar alguns dos modelos antigos de celulares. Isso significa que esses modelos deixarão de receber atualizações de software e assistência técnica por parte da empresa.

Os modelos descontinuados incluem o iPhone 8, o iPhone 8 Plus, o iPhone X e o iPhone XR. Esses modelos, agora fora de linha, ficarão presos ao iOS 16 e não receberão mais suporte da Apple. Possíveis reparos ficam restritos a oficinas não autorizadas, o que pode causar problemas de segurança e desempenho para os usuários.

Vulnerabilidade e Atualizações de Segurança

Quando um smartphone deixa de receber atualizações de software, ele se torna mais vulnerável a ataques digitais. Isso ocorre porque as brechas de segurança existentes no sistema não são corrigidas, aumentando o risco de invasões e roubo de informações.



Recentemente, cibercriminosos conseguiram infectar um iPhone com o aplicativo espião Pegasus, o que levou a Apple a disponibilizar uma atualização emergencial para os aparelhos em linha. Essa situação demonstra a importância de manter o sistema operacional atualizado e receber os patches de segurança mais recentes.

Assistência Técnica e Reparos

Os modelos descontinuados deixam de receber assistência técnica da Apple. Isso significa que os usuários desses aparelhos não poderão contar com o suporte oficial da empresa em caso de problemas ou defeitos. Possíveis reparos ficam restritos a oficinas não autorizadas, o que pode comprometer a qualidade e a garantia dos serviços prestados.

É importante ressaltar que a Apple recomenda que os usuários procurem assistência técnica apenas em estabelecimentos autorizados, a fim de garantir a segurança e o bom funcionamento dos dispositivos.

Preços e Valor de Mercado

Com o lançamento de novos modelos, é comum que os modelos antigos tenham seus preços reduzidos. A Apple costuma oferecer descontos significativos nos modelos descontinuados, o que pode ser uma oportunidade para quem busca um iPhone mais acessível.

No entanto, é importante ressaltar que os modelos descontinuados tendem a perder valor de mercado mais rapidamente do que os modelos mais recentes. Isso ocorre porque a demanda por esses aparelhos diminui à medida que novos modelos são lançados.

A Longevidade dos Aparelhos Android

Uma diferença importante entre os iPhones e os aparelhos Android é a longevidade dos dispositivos. Em média, os aparelhos Android permanecem mais tempo no mercado e recebem assistência técnica por um período maior. Isso se deve à diversidade de fabricantes e modelos disponíveis, o que garante uma oferta mais ampla de peças de reposição e serviços de assistência técnica.

Por outro lado, os aparelhos Android também tendem a deprecias em menos tempo do que os iPhones. Isso significa que, ao adquirir um aparelho Android, é possível encontrar modelos mais recentes por preços mais acessíveis em um período relativamente curto.

Vantagens X Desvantagens

Com o lançamento da nova linha de iPhones, a Apple traz inovação e melhorias para os seus dispositivos. No entanto, essa atualização também marca o fim de alguns modelos antigos de celulares, que deixam de receber atualizações de software e assistência técnica da empresa.

É importante que os usuários estejam cientes dessas mudanças e avaliem suas necessidades e preferências antes de adquirir um novo smartphone. Além disso, é fundamental manter o sistema operacional atualizado e buscar assistência técnica em estabelecimentos autorizados.

A Apple continua a ser uma das principais referências em tecnologia, oferecendo produtos de alta qualidade e desempenho. Com a nova linha de iPhones, a empresa reafirma seu compromisso em fornecer dispositivos inovadores e confiáveis para seus usuários.