Aprenda a definir os objetivos de poupança e cuide das suas finanças!

Muito se ouve falar sobre economizar dinheiro e guardar um pouco todos os meses, mas, afinal, como definir os objetivos de poupança? Será que apenas guardar por guardar é um bom caminho?

Se você deseja realizar alguns objetivos com o seu dinheiro, é importante ter metas mais claras. Pensando nisso, preparamos este conteúdo com algumas dicas que podem te ajudar a refletir sobre isso. Continue lendo.

Como definir os objetivos de poupança?

Apesar de não haver um manual definitivo e perfeito para definir os objetivos de poupança, alguns passos podem te ajudar a ter um planejamento mais sólido do seu dinheiro.

Lembre-se apenas de adaptar esse planejamento sempre de acordo com aquilo que faz sentido para você e que pode ser benéfico para os seus sonhos e estilo de vida, combinado? Vamos adiante:

Exemplos de objetivos de poupança

Antes de qualquer coisa, pare e pense: você não tem a menor ideia de quais podem ser os seus objetivos? Se ainda tudo parece muito confuso, veja alguns tipos de objetivos que costumam ser levantados pelas pessoas:

Fazer um curso específico;

Comprar uma casa ou terreno para construir;

Comprar um carro novo;

Fazer uma viagem mais longa;

Investir em algum procedimento estético;

Comprar um imóvel para lazer ou investimento;

Reformar a casa;

Ter dinheiro para casar;

Entre outras possibilidades.

Pense nos seus sonhos. O que você deseja alcançar, financeiramente, daqui 1, 5 e 10 anos? Esse exercício pode te ajudar a definir os objetivos de poupança.



Análise das finanças

Com os seus objetivos relativamente levantados, comece a analisar as finanças e quanto dinheiro sobre por mês.

Vamos supor que você precisa de R$ 20.000 para trocar de carro, e com a análise das finanças você percebe que consegue conquistar o novo carro em 20 meses. Trata-se de um investimento de médio prazo, que pode ser classificado dessa maneira.

Vá analisando quanto dinheiro pode ser poupado para cada plano, com base no valor estipulado inicialmente, e vá classificando conforme for necessário e possível. Você pode dividir o dinheiro que sobra em cada um dos seus objetivos, respeitando suas prioridades para classificar o valor posto em cada um.

Divisão em curto, médio e longo prazo

E por falar em classificação, comece a refletir sobre a diferença de prioridade cada um dos seus sonhos. Por exemplo, comprar um carro pode ser um plano de médio prazo, como vimos acima, e fazer uma viagem algo de curto prazo. Em contrapartida, comprar uma casa pode ser um plano de longo prazo.

Vá anotando essas reflexões, pois elas vão te ajudar a entender melhor quais são as suas metas e seus objetivos.

Pague você primeiro

Depois de definir os objetivos de poupança com base nas dicas acima e de acordo com a sua realidade financeira, lembre-se de aderir à premissa de pagar você primeiro. Isto é, sempre que receber o seu salário, guarde o dinheiro que precisa para garantir que seus planos sejam uma prioridade.

Assim, além de definir os objetivos de poupança, você também estará priorizando os seus sonhos. Pense nessas dicas!