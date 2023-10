Aprenda a desinfetar air fryer de uma vez por todas

Desinfetar a air fryer de uma vez por todas é algo que muitas pessoas desejam. Afinal de contas, esse eletrodoméstico é o queridinho do brasileiro e muito útil no dia a dia da maioria dos lares.

No entanto, exatamente por ser usada com tanta frequência, a airfryer pode ficar rapidamente com sujeiras acumuladas que causam mau cheiro e a proliferação de micróbios.

Pensando nisso, hoje trouxemos uma série de dicas e informações para que você aprenda a manter seu eletrodoméstico impecável e livre de bactérias e outros microrganismos. Então, leia até o final e não perca nenhuma dica interessante.

Como desinfetar air fryer de uma vez por todas?

A air fryer tem se tornado cada vez mais popular nas cozinhas de todo o mundo, oferecendo uma opção mais saudável para frituras. E para que você possa usufruir da sua com toda a tranquilidade e higiene, veja em seguida algumas dicas incríveis de limpeza e desinfecção.

1. Limpeza básica

Antes de começar o processo de desinfecção, é importante realizar uma limpeza básica na air fryer. Desse modo, remova a grade e a bandeja de alimentos e lave-as com água morna e sabão neutro.

Ademais, utilize uma esponja macia para remover resíduos de alimentos presos. Em seguida, seque-as completamente antes de colocá-las de volta no aparelho.



2. Vinagre branco

O vinagre branco é um ótimo desinfetante natural e pode ser usado para desinfetar air fryer de uma vez por todas. Assim sendo, misture partes iguais de vinagre branco e água em um recipiente e mergulhe uma esponja ou pano limpo na solução. Em seguida, passe delicadamente na parte interna do aparelho, para remover resíduos e odores desagradáveis. Depois, use um pano úmido para enxaguar e, por fim, seque completamente.

3. Limão e bicarbonato de sódio são excelentes para desinfetar airfryer de uma vez por todas

Outra ótima opção para desinfetar e eliminar odores indesejados é a mistura de limão e bicarbonato de sódio. As propriedades antissépticas do bicarbonato em combinação com a ação ácida do limão formam uma potente combinação para combater qualquer sujeira incrustada e micróbios.

Para usá-la, corte um limão ao meio e esprema o suco sobre a grade e a bandeja da air fryer. Em seguida, polvilhe bicarbonato de sódio sobre o limão espremido.

Dessa forma, essa combinação criará uma reação efervescente que ajudará a remover resíduos e odores. Deixe agir por alguns minutos, esfregue suavemente com uma esponja e enxágue bem.

4. Água com detergente

Para limpar a parte externa da air fryer, basta misturar água morna e algumas gotas de detergente líquido em um recipiente. Então, umedeça um pano macio na solução e passe delicadamente na parte externa do aparelho, removendo qualquer sujeira ou manchas.

O detergente age dissolvendo a sujeira e sua ação é potencializada pela temperatura da água. Então, você pode lançar mão desse método para desinfetar air fryer de uma vez por todas.

Em seguida, enxágue com um pano úmido em água pura e seque completamente.

5. Cuidado com a fiação

Durante o processo de limpeza e desinfecção, é fundamental tomar cuidado com a fiação elétrica da air fryer. Assim, evite molhar a parte interna do aparelho, onde se encontra o sistema elétrico.

Além disso, quando for limpar a parte externa, passe apenas um pano úmido e seque bem.

6. Evite odores indesejados

Para evitar que sua air fryer fique mal cheirosa, é importante limpá-la após cada uso e nunca guardar alimentos no aparelho. Então, após usá-la, certifique-se de retirar todos os resíduos de alimentos e realize uma limpeza básica regularmente.

Dessa forma, você evitará que o interior da air fryer fique contaminado e adquira odores desagradáveis.

7. Limpeza periódica é indispensável para desinfetar airfryer de uma vez por todas

Por fim, é muito importante fazer uma limpeza mais profunda a cada dois meses na sua airfryer. Além das dicas anteriores, você pode utilizar uma solução de água e água sanitária para desinfetar completamente a air fryer.

Para isso, misture uma parte de água sanitária para três partes de água em um recipiente, mergulhe uma esponja ou pano limpo na solução e passe delicadamente na parte interna do aparelho. Depois, lembre-se de enxaguar bem e secar completamente antes de usar novamente para evitar cheiro de água sanitária nos alimentos.

Gostou das dicas? Agora coloque todas elas em prática para desinfetar air fryer de uma vez por todas de maneira simples e eficiente. Além disso, compartilhe esse artigo com amigos que também têm air fryer e ajude-os a manter seu aparelho limpo e desinfetado!