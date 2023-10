Aprenda a fazer a CONSULTA no Portal Cidadão Caixa

O Bolsa Família é um dos programas sociais mais importantes do Brasil que visa fornecer assistência financeira para famílias de baixa renda. A cada mês, milhões de beneficiários aguardam ansiosamente pelo depósito da nova parcela. Em outubro, a consulta do Bolsa Família no Portal Cidadão Caixa já está disponível, permitindo que as famílias verifiquem o valor e a data do pagamento.

Acesso ao Portal Cidadão Caixa

O Portal Cidadão Caixa é uma plataforma online que permite aos beneficiários do Bolsa Família consultar informações sobre o programa. Para acessar o Portal Cidadão, siga os passos abaixo:

Acesse o site oficial do Portal Cidadão Caixa. Faça login utilizando sua senha do Caixa Tem ou a senha do Portal Cidadão. Essas senhas são as mesmas utilizadas nos aplicativos Caixa Trabalhador e Bolsa Família.

Após fazer login, você terá acesso a diversas informações relacionadas ao seu benefício, como o valor da parcela e a data de depósito. A consulta do Bolsa Família é atualizada a partir do dia 10 de cada mês, quando é finalizado o processamento da folha de pagamento do benefício.

Novidades do Bolsa Família em Outubro

No mês de outubro, o programa Bolsa Família traz duas novidades importantes. A primeira delas é o início do adicional de R$ 50 para crianças de até seis meses de idade, conhecidas como nutrizes. Esse adicional visa auxiliar as famílias no cuidado e alimentação dos recém-nascidos.

A segunda novidade é o retorno do pagamento do Auxílio Gás dos Brasileiros para 5,63 milhões de beneficiários. Esse auxílio tem o objetivo de ajudar as famílias a custearem despesas com gás de cozinha. É importante ressaltar que essas duas novidades do programa estão disponíveis apenas para os beneficiários aprovados para receber em outubro.

Além disso, as famílias que foram aprovadas para receber o Bolsa Família em outubro poderão consultar se o pagamento será antecipado no seu município. No mês passado, o depósito foi antecipado para 160 mil famílias do Rio Grande do Sul. Essa antecipação visa beneficiar as famílias que estão passando por situações de emergência, como desastres naturais.



Calendário de Pagamento do Bolsa Família em Outubro

O calendário de pagamento do Bolsa Família em outubro segue o cronograma estabelecido pela Caixa Econômica Federal. O pagamento é realizado de acordo com o número final do NIS (Número de Identificação Social). Confira as datas de depósito para cada grupo:

18 de outubro: Beneficiários com NIS de final 1

19 de outubro: Beneficiários com NIS de final 2

20 de outubro: Beneficiários com NIS de final 3

23 de outubro: Beneficiários com NIS de final 4

24 de outubro: Beneficiários com NIS de final 5

25 de outubro: Beneficiários com NIS de final 6

26 de outubro: Beneficiários com NIS de final 7

27 de outubro: Beneficiários com NIS de final 8

30 de outubro: Beneficiários com NIS de final 9

31 de outubro: Beneficiários com NIS de final 0

É importante ressaltar que o governo anunciou a antecipação do pagamento para alguns municípios afetados por desastres naturais, como o ciclone extratropical no Rio Grande do Sul e a forte estiagem no Amazonas. Essa antecipação visa auxiliar as famílias que estão em situações de emergência.

Situações do Benefício no Portal Cidadão Caixa

Ao consultar o Bolsa Família no Portal Cidadão Caixa, é possível encontrar diferentes situações relacionadas ao benefício. Veja o que cada situação representa:

Parcela liberada (ícone verde): Indica que o benefício está disponível para saque na data indicada no calendário de pagamento.

Parcela bloqueada (ícone amarelo): Significa que o pagamento está bloqueado. Nesse caso, é necessário procurar o Gestor do Bolsa Família do seu município para obter mais informações sobre o motivo do bloqueio e as ações necessárias para regularizar o cadastro.

Parcela enviada para crédito (ícone azul escuro): Indica que o benefício está em processo de crédito em conta. Verifique na conta em que recebe o benefício se os valores já foram creditados.

Parcela cancelada (ícone vermelho): Nesse caso, também é necessário procurar o Gestor do Bolsa Família do seu município para obter mais informações.

Parcela paga (ícone cinza): Indica que o pagamento já foi realizado. Consulte o calendário para saber a data da próxima parcela.

Parcela pendente (ícone azul claro): Significa que há um valor pendente devido a um saque não concluído. Aguarde a regularização ou visite uma agência da Caixa para resolver a pendência.

Novidades importantes

Consultar o Bolsa Família no Portal Cidadão Caixa é fundamental para acompanhar o valor e a data do pagamento do benefício. No mês de outubro, o programa traz novidades importantes, como o adicional para crianças de até seis meses de idade e o retorno do Auxílio Gás dos Brasileiros. Além disso, o calendário de pagamento segue o cronograma estabelecido pela Caixa Econômica Federal. Não deixe de acessar o Portal Cidadão Caixa e conferir todas as informações sobre o seu benefício do Bolsa Família.