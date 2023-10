aprenda a fazer essa misturinha simples e certeira

Para fazer uma limpeza profunda no piso sem lavar não é preciso nada mirabolante. Uma vez que misturinhas caseiras são ótimas alternativas para manter a casa limpa e livre de bactérias e sujeiras.

Afinal, essas soluções são acessíveis e baratinhas, ecologicamente corretas e muito eficazes na remoção da sujeira acumulada e até manchas.

Sendo assim, hoje vamos te apresentar algumas receitas simples e eficazes para limpeza profunda do piso sem a necessidade de lavá-lo.

Vinagre e água para fazer limpeza profunda no piso

Esta é uma solução simples, porém muito eficaz para limpar o piso. Para fazer, basta misturar partes iguais de vinagre branco e água em um balde.

Em seguida, molhe um pano limpo na solução e esprema o excesso de líquido. Logo após, passe o pano umedecido sobre o piso, garantindo que ele fique úmido, mas não encharcado.

Essa mistura ajuda a remover manchas e sujeiras, além de ser um desinfetante natural. E caso o cheiro do vinagre fique no ambiente, você pode passar um desinfetante aromatizado no piso depois de finalizar a limpeza.

Bicarbonato de sódio e água

O bicarbonato de sódio é um multiuso na limpeza doméstica que você provavelmente já conhece. Afinal, seu poder de remoção de manchas e odores é incrível.

Para utilizá-lo na limpeza profunda do piso, você deve misturar ¼ de xícara de bicarbonato de sódio em um balde com água morna.

Mexa bem até dissolver e, em seguida, mergulhe um pano limpo na solução e torça bem. Por fim, passe o pano úmido no chão e em seguida, seque com um pano limpo. Além de remover as manchas, essa mistura também deixa o piso brilhante.

Limão e detergente neutro são excelentes para fazer limpeza profunda no piso sem lavar

Você sabia que o limão é um excelente desinfetante natural? Isso mesmo, e pode ser usado para fazer uma limpeza profunda no piso sem lavar.

Para fazer essa solução de limpeza, você deve misturar o suco de um limão com uma colher de sopa de detergente neutro em um balde com água morna.

Mergulhe um pano limpo na solução e passe sobre o piso, esfregando as áreas mais sujas. Deixe agir por alguns minutos e depois enxágue com um pano úmido. Essa mistura irá remover manchas e deixar um cheirinho agradável no ambiente.

Mas atenção, lave muito bem as mãos depois de utilizar o limão ou se possível use luvas, pois sua acidez pode causar manchas na pele.

Álcool e óleo de eucalipto

Essa combinação é especialmente eficaz para limpar pisos de madeira. Em um balde, misture ½ xícara de álcool e algumas gotas de óleo de eucalipto.

Passe o pano umedecido na solução sobre o piso, removendo a sujeira e trazendo brilho à madeira.

Dessa forma, essa misturinha caseira não só limpa, mas também desinfeta e deixa um odor refrescante.

Amido de milho e bicarbonato de sódio para fazer limpeza profunda no piso

Essa mistura é ideal para remover as manchas e sujeiras mais difíceis do piso. Assim, em um recipiente, misture uma colher de sopa de amido de milho com uma colher de sopa de bicarbonato de sódio.

Em seguida, polvilhe a mistura sobre as manchas ou áreas sujas do piso e esfregue gentilmente com uma escova macia.

Por fim, retire o excesso com um pano úmido. Essa receita é muito eficaz na remoção de sujeiras mais persistentes.

Água oxigenada e bicarbonato de sódio: dupla imbatível para fazer limpeza profunda no piso sem lavar

Essa misturinha é perfeita para remover manchas e restaurar a cor original do piso. Em uma tigela, misture uma colher de sopa de água oxigenada com duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio.

Aplique a mistura diretamente sobre a mancha do piso e esfregue com uma escova. Então, deixe agir por alguns minutos e em seguida, limpe com um pano úmido.

Essa solução é muito poderosa, sendo eficaz até na remoção de manchas de café, vinho tinto e outros líquidos.

E lembre-se, ao utilizar essas misturinhas caseiras para fazer uma limpeza profunda no piso sem lavar, é importante seguir as instruções corretamente e testar em uma área pequena e discreta antes de aplicar em todo o piso.

Afinal, essas soluções são eficazes e seguras, porém cada tipo de piso pode reagir de maneira diferente.

E também, a limpeza profunda do piso deve ser realizada regularmente para manter o ambiente limpo e saudável. Além disso, é importante manter uma rotina de limpeza diária, como varrer e tirar o pó, para evitar o acúmulo de sujeira.

Mas agora que você já sabe dessas misturinhas, nos conte aqui nos comentários qual chamou mais a sua atenção. E não se esqueça também de compartilhar essas dicas infalíveis com seus amigos!