Aprenda a gerar boletos em poucos minutos no app

O PicPay é um aplicativo de pagamentos que permite enviar e receber dinheiro de forma rápida e simples. Além disso, o app também conta com diversas outras funções, como pagar contas, recarregar celular, comprar créditos para jogos e serviços de streaming, entre outras.

Para aproveitar ao máximo todas as suas funcionalidades, é fundamental que os usuários saibam como gerar um boleto no app. Isso porque o boleto permite que o cliente deposite dinheiro em sua conta e também é uma forma de fazer cobranças para outras pessoas.

A seguir, confira a nossa matéria na íntegra e veja como é simples e fácil gerar um boleto no PicPay com o passo a passo completo.

Como gerar um boleto no PicPay?

Gerar boletos pelo PicPay é uma forma prática e segura de movimentar o seu dinheiro, sem precisar de conta bancária ou cartão de crédito. Além disso, você pode aproveitar as vantagens do app, como cashback, descontos, rendimento automático e muito mais.

O processo para a emissão é simples e rápido. Para isso, o usuário precisa apenas ter o aplicativo instalado no celular Android ou IOS e uma conta no app. Assim, confira o passo a passo completo:

Primeiro, abra o app do PicPay e toque na aba “Carteira” na parte inferior da tela; Depois, toque em “Adicionar” e escolha a opção “Boleto bancário”; Em seguida, digite o valor que você deseja adicionar ou cobrar e toque em “Gerar boleto”.

Pronto! Você verá na tela o código de barras do boleto. Assim, pode copiá-lo ou compartilhá-lo por mensagem, e-mail ou redes sociais. Para isso, basta tocar em “Opções de boleto” e escolher a melhor opção no momento.

O pagamento do boleto pode ser feito em qualquer banco ou casa lotérica. O prazo para o dinheiro ser creditado na sua conta PicPay é de até dois dias úteis. Você pode acompanhar o status do seu boleto na aba “Histórico” do app.

Vantagens em gerar um boleto no app

Gerar um boleto no PicPay ajuda o usuário a aproveitar ao máximo todas as funcionalidades do aplicativo. Além disso, também traz muitas outras vantagens. Confira: