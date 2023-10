Aprenda a pesquisar preços e economizar nas compras

Pesquisar preços antes de fazer qualquer compra é um hábito que todo consumidor deveria ter. Afinal, o preço de um produto pode variar de uma loja para outra, e encontrar a melhor oferta sempre vai ser benéfico ao orçamento. Nesta matéria do Notícias Concursos, vamos explorar dicas práticas para pesquisar preços e economizar ao fazer compras pela internet ou em lojas físicas.

Por que os preços variam de uma loja para outra?

Pesquisar preços é importante porque a variação pode ser significativa, e a pesquisa pode trazer economia significativa. Vários fatores interferem nos preços finais praticados pelas lojas. A seguir, vamos conhecer alguns desses fatores:

Loja online ou física

Lojas físicas em geral têm custos maiores que lojas online. Esses custos se referem a aluguel, água, energia e outros relativos à alocação física, por isso o preço dos produtos pode ser maior.

Condição de pagamento

A forma de pagamento também costuma interferir no preço dos produtos. Compras pagas à vista, em dinheiro, via Pix ou até mesmo no boleto costumam ter preços melhores que as efetuadas a prazo, no cartão de crédito, já que não precisam lidar com taxas de maquininha, por exemplo.

Juros de parcelamento no cartão de crédito

Se uma loja aplica juros a partir da quinta parcela e outra loja oferece dez parcelas sem juros, por exemplo, isso também impacta o preço final do produto, em caso de parcelamento.



Você também pode gostar:

Estoque do produto

Uma loja com muito estoque pode ofertar um produto com mais desconto caso precise liberar esse estoque, levando a um preço menor que o aplicado pelo concorrente.

Aniversário ou campanha especial da loja

Algumas lojas oferecem mais ofertas em momentos festivos (aniversário da loja, por exemplo), Black Friday, Dia das Mães, dos Pais, das Crianças, ou quando precisam bater alguma meta de vendas em algum mês específico.

Porte da loja

Lojas maiores podem ter estoques maiores e, por isso, compram mais produtos de uma fábrica para revenda, por exemplo. Nessa compra maior, conseguem mais descontos e margem maior para compartilhar o desconto com seu consumidor final.

É por isso tudo que pesquisar preços é tão importante. Pesquisando, aumentam as chances de encontrar a melhor oferta e fazer a compra com economia.

Como pesquisar preços

Antes do surgimento do comércio online, para pesquisar preços era preciso ir de loja em loja e comparar os preços ou telefonar e perguntar aos atendentes. Outra prática comum era acompanhar os anúncios de publicidade na televisão, no rádio e no jornal para ficar sabendo de promoções. Havia também revistinhas ou panfletos de supermercados e farmácias com as ofertas disponíveis.

Depois, com o surgimento da internet, fazer essa pesquisa ficou mais prático. Atualmente existem sites para pesquisar preços e comparadores que prometem apresentar a melhor oferta. Alguns sites permitem cadastrar alertas de preços para avisar o consumidor quando o preço do produto de interesse dele estiver mais baixo.

Quatro sites ou aplicativos para pesquisar preços

Confira quatro sites e aplicativos para pesquisar preços e economizar ao fazer compras:

Buscapé: O Buscapé é uma plataforma digital que existe desde 1999 e está disponível para acesso pelo navegador ou aplicativo no celular. É considerado uma das principais ferramentas de análise de preço no Brasil. O consumidor consegue, por meio dela, encontrar diferentes preços para um mesmo produto. Além do preço aplicado em diversas lojas, a ferramenta também exibe um histórico dos valores, para acompanhar o quanto o produto ficou mais caro ou barato em determinado período. Outra possibilidade é criar alertas para ser avisado quando o preço do produto baixar. Zoom: O Zoom é bem parecido com o Buscapé e também está disponível para acesso via navegador ou aplicativo. O site só indica os preços aplicados por lojas confiáveis, após uma análise rigorosa do histórico de cada uma. Oferece também, além do preço dos produtos, um gráfico que permite visualizar o histórico dos valores aplicados nos últimos meses, ficha técnica, análise dos produtos, avaliações de outros usuários, dicas e artigos. É também possível registrar alertas de preços para ser notificado quando reduzir o valor. Escorrega o Preço: Assim como os outros dois sites, o Escorrega o Preço é uma plataforma para comparar os valores de diversas lojas virtuais. Tem também aplicativo disponível para download gratuito na Play Store. Além de mostrar se os produtos estão com preços bons e seu histórico nos últimos meses (até dois anos), oferece cupons de desconto em lojas cadastradas. No app é possível criar um alerta para artigos específicos e receber notificações sobre as melhores ofertas. Escolha Segura: O Escolha Segura é uma opção que compara os preços dos produtos de diversas lojas do comércio eletrônico de forma instantânea enquanto o usuário navega no e-commerce. Seu diferencial em relação aos outros é que ele é um plugin que pode ser instalado e utilizado por quem navega pelo navegador Chrome. A extensão ajuda a encontrar melhores preços e ainda testa cupons de desconto de forma automática. Segundo o desenvolvedor, funciona assim: depois de instalado, o comparador Escolha Segura começa a funcionar logo que o usuário entra na página de um dos grandes e-commerces do país. Então, logo no topo da página, aparecerá uma análise se esse produto em específico é o mais barato ou se outra loja oferece preço melhor. Ela também mostra se há algum cupom disponível e testa para ver se está em funcionamento. O plugin só é ativado quando o consumidor está navegando em um e-commerce.

Dicas para comprar com segurança

A pesquisa de preços ainda não garante que a compra seja feita pelo melhor preço. É preciso prestar atenção aos seguintes pontos:

Valor do frete e prazo de entrega;

Se o preço com desconto é o mesmo que o preço parcelado (não costuma ser e, nesse caso, é preciso ver o valor total da compra em parcelas);

Se existe cashback ou algum cupom de desconto ativo para diminuir ainda mais o valor da compra;

Se escolheu as características técnicas compatíveis com a residência do consumidor (voltagem de eletrodomésticos, por exemplo).

Em busca de cartão de crédito? Conheça o Serasa Crédito

Para fazer compras parceladas, um cartão de crédito ajuda muito. O Serasa Crédito é um serviço que pesquisa ofertas de cartão de crédito, conta digital, empréstimo pessoal e empréstimo com antecipação do FGTS de acordo com o perfil do consumidor. Disponível de forma online e gratuita nos canais oficiais da Serasa, o serviço busca e compara rapidamente as melhores opções. Havendo ofertas para seu CPF, a contratação* leva poucos minutos. Confira o passo a passo:

site ou app (Android e na iOS); Acesse o Serasa Crédito viaou app (e na); Faça login ou cadastro; Atualize seu perfil para melhores alternativas; Confira o serviço desejado: cartão, empréstimo ou conta digital; Compare as opções sugeridas; Escolha e finalize a contratação em minutos após aprovação.

*A análise de crédito é feita por parceiros, sem garantia de aprovação. Pesquise quantas vezes quiser, grátis e sem afetar o Serasa Score.

Estratégia inteligente

Pesquisar preços antes de fazer compras é uma estratégia inteligente para economizar dinheiro. Com as ferramentas e aplicativos disponíveis atualmente, ficou mais fácil comparar preços e encontrar as melhores ofertas. Lembre-se também de considerar outros fatores além do preço, como frete, prazo de entrega e condições de pagamento. Com essas dicas, você estará mais preparado para fazer compras de forma consciente e econômica.

Aproveite as vantagens da pesquisa de preços e faça suas compras com mais segurança e economia!