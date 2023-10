Aprenda a se cadastrar e começar a receber os depósitos na conta CAIXA este mês

O Bolsa Família é um programa social do Governo Federal que tem como objetivo principal distribuir renda para famílias em situação de vulnerabilidade. Administrado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), o programa oferece benefícios financeiros para auxiliar no sustento das famílias cadastradas. Para começar a receber os depósitos na conta da Caixa Econômica Federal, é necessário realizar o cadastro no programa. Neste artigo, iremos explicar passo a passo como efetuar o cadastro e começar a receber o benefício.

Passo 1: Inscrição no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico)

Para receber os valores do Bolsa Família, a família precisa estar inscrita no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Esse cadastro é a porta de entrada para diversos programas sociais, e é através dele que o governo identifica as famílias que se enquadram nos critérios para receber o benefício.

A inscrição no CadÚnico pode ser feita nos postos de atendimento da assistência social do seu município, como o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). É importante levar documentos como CPF, título de eleitor e comprovante de residência. O responsável pela família deve comparecer pessoalmente ao local de atendimento para efetuar a inscrição.

Passo 2: Identificação Automática pelo Sistema

Uma vez cadastradas no CadÚnico, as famílias são identificadas automaticamente pelo sistema do Bolsa Família. A partir dessa identificação, o governo passa a realizar os depósitos do benefício diretamente na conta da Caixa Econômica Federal.

Passo 3: Calendário de Pagamento

Os pagamentos do Bolsa Família acontecem de acordo com um calendário específico, estabelecido pelo governo. Os valores são depositados na segunda quinzena de cada mês, de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário.

Confira abaixo o calendário de pagamento do Bolsa Família para o mês de outubro:



Final do NIS Data de Pagamento 1 18/10/2023 2 19/10/2023 3 20/10/2023 4 21/10/2023 5 24/10/2023 6 25/10/2023 7 26/10/2023 8 27/10/2023 9 28/10/2023 0 31/10/2023

É importante ressaltar que o calendário pode sofrer alterações, por isso é fundamental ficar atento às informações divulgadas pelo governo.

Passo 4: Valores do Bolsa Família

O Bolsa Família é composto por diversos benefícios, que variam de acordo com a composição familiar e a situação de cada beneficiário. O valor base do programa é de R$ 142 por membro da família. Caso a soma dos benefícios não atinja o valor mínimo de R$ 600, é pago um Benefício Complementar para garantir que a família receba pelo menos esse valor.

Além do valor base, existem outros adicionais que podem ser pagos de acordo com a composição familiar. Famílias que possuem crianças de 0 a 7 anos incompletos recebem um adicional de R$ 150. Já as famílias que possuem gestantes, crianças de 7 a 12 anos incompletos e adolescentes de 12 a 18 anos incompletos recebem um adicional de R$ 50.

Passo 5: Atualização Cadastral

É importante ressaltar que as famílias beneficiárias do Bolsa Família devem manter seus dados cadastrais sempre atualizados. Qualquer mudança na composição familiar, endereço ou renda deve ser informada imediatamente aos órgãos responsáveis, como o CRAS.

A não atualização cadastral pode levar ao cancelamento do benefício, além de causar problemas futuros para a família. Portanto, é fundamental manter-se atento e sempre informar qualquer alteração aos órgãos competentes.

Passo 6: Outros Programas Sociais

Além do Bolsa Família, existem outros programas sociais do governo que podem ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade. É importante conhecer esses programas e verificar se a família se enquadra nos critérios para receber os benefícios. Alguns exemplos são o Programa Minha Casa, Minha Vida, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Bolsa Verde.

Passo 7: Educação e Saúde

O Bolsa Família também tem como objetivo incentivar a educação e a saúde das famílias beneficiárias. Para garantir a continuidade do benefício, é necessário cumprir algumas condições, como manter as crianças e adolescentes na escola e acompanhar o calendário de vacinação.

É importante ressaltar que o não cumprimento dessas condições pode levar ao bloqueio ou cancelamento do benefício. Portanto, é fundamental estar atento às exigências do programa e garantir que todas as condições sejam cumpridas.

Passo 8: Orientações e Atendimento

Caso tenha dúvidas sobre o Bolsa Família ou precise de orientações específicas, é possível entrar em contato com os órgãos responsáveis pelo programa. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) disponibiliza um telefone de atendimento gratuito, que pode ser utilizado para esclarecer dúvidas e obter informações.

Cumprir todas as Recomendações é Fundamental

O Bolsa Família é um programa social importante que auxilia milhões de famílias em situação de vulnerabilidade em todo o país. Para começar a receber os depósitos na conta da Caixa Econômica Federal, é necessário realizar o cadastro no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e manter os dados atualizados. Além disso, é fundamental cumprir as condições estabelecidas pelo programa, como a frequência escolar e a vacinação. Para mais informações e orientações, é possível entrar em contato com os órgãos responsáveis pelo programa.