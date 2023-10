Aprenda a usar casca de alimentos no jardim

Usar cascas de alimentos no jardim é uma ótima forma de aproveitar resíduos que iriam parar no lixo e ainda deixar suas plantas lindas e saudáveis. No entanto, não basta apenas jogar as cascas na terra e pronto.

Na verdade, é preciso agir de modo estratégico para garantir toda a eficácia desses compostos. Pensando nisso, hoje trouxemos uma série de informações e dicas para que você aprenda quais as melhores cascas para jogar em suas plantas, como fazer isso e quais os nutrientes eles podem oferecer para suas plantinhas.

Portanto, não deixe de ler até o fim para não perder nada importante.

Porque usar cascas de alimentos no jardim

Quando se trata de manter um jardim saudável e bonito, muitas pessoas investem em fertilizantes químicos e pesticidas, o que acaba impactando negativamente o meio ambiente. Entretanto, uma alternativa natural e eficaz para nutrir o solo e controlar pragas é utilizar as cascas dos alimentos que consumimos diariamente. Isso mesmo, aquelas cascas que geralmente são descartadas podem ser reutilizadas de forma inteligente, trazendo inúmeros benefícios para as plantas e para o ecossistema como um todo.

Assim, dentro da nossa própria cozinha, encontramos um verdadeiro tesouro de nutrientes escondidos nas cascas dos alimentos. Por exemplo, as cascas de bananas são ricas em potássio, o que ajuda no fortalecimento das plantas, no florescimento e na produção de frutos.

Já as cascas de ovos, por sua vez, contêm cálcio, nutriente essencial para o desenvolvimento do sistema radicular e para plantas vigorosas. Se você tem uma horta, por exemplo, adicionar cascas de ovo quebradas no solo ajudará a garantir que suas plantas se desenvolvam saudáveis e fortes.

Como usar cascas de alimentos no jardim

Para utilizar as cascas de alimentos de maneira eficiente no jardim, é importante seguir algumas dicas. Primeiramente, é essencial limpar e secar as cascas antes de reutilizá-las. Isso garantirá que não haja resíduos de alimentos que possam apodrecer e atrair pragas.

Em contrapartida, jamais use cascas in natura e\ou diretamente nos seus canteiros ou vasos.

Você também pode triturar as cascas em um processador de alimentos ou liquidificador para que elas se decomponham mais rapidamente no solo. Quando falamos em cascas de ovos, uma forma muito eficiente é secá-las no forno e, depois de completamente secas, batê-las até formar um pó.

Esse pó pode ser colocado, em pequenas doses, diretamente na terra das plantas. Ou ainda, misturado em água e borrifado no solo.

Aliás, todos os tipos de cascas podem ser colocadas sozinhas no solo ou trituradas juntas para preparar chás e extratos, que são excelentes fertilizantes naturais. Por exemplo, para fazer um composto rico em vitamina C, potássio e cálcio, basta ferver cascas de laranja, ovos e bananas em água por alguns minutos. Depois, é só deixar esfriar e, em seguida, utilizar essa água para regar suas plantas.

Quais os benefícios de usar esses compostos em seu jardim?

Os benefícios das cascas de alimentos vão além da nutrição das plantas. Afinal, além de serem uma alternativa sustentável ao uso de produtos químicos, elas também ajudam a atrair minhocas, que são extremamente benéficas para o solo.

As cascas de banana, por exemplo, contêm celulose, que é um alimento preferido das minhocas. Esses pequenos animais fazem a decomposição das cascas no solo, enriquecendo-o com nutrientes e melhorando sua estrutura.

Inclusive, o húmus de minhoca, que é o fertilizante resultante das fezes das minhocas, é um dos mais ricos para as plantas. Isso porque ele tem muito nitrogênio, que é essencial para as folhas e flores, dentre outros nutrientes essenciais.

Outra vantagem das cascas de alimentos é a sua capacidade de repelir pragas. Por exemplo, cascas de citrinos, como laranja e limão, podem ser espalhadas ao redor das plantas para afastar formigas e lesmas. Já as cascas de alho espantam pulgões e mosquitos.

Uma composteira em sua cozinha, para ir coletando as cascas de alimentos que você utiliza no dia a dia, pode ser uma excelente maneira de conseguir todo o fertilizante que você precisa para seu jardim e horta. E o melhor é que tudo é de graça

Portanto, antes de jogar as cascas de alimentos no lixo, pense em como elas podem ser reaproveitadas no seu jardim. Além de contribuir para a redução de resíduos, essa prática traz benefícios tanto para as plantas quanto para o meio ambiente de uma forma geral.

Experimente usar cascas de alimentos no jardim e veja os resultados positivos que elas podem trazer! Sua jardinagem será mais natural, sustentável e cheia de vitalidade.