Aprenda agora a CANCELAR uma Transferência Bancária

Em um mundo cada vez mais digital, milhões de brasileiros optam por realizar as chamadas transferências bancárias na hora de pagar por um serviço, fazer uma compra ou mesmo de transferir algum saldo para outra pessoa. Na pressa, também é comum que algumas destas pessoas cometam erros, e enviem um saldo por engano.

Se isso já aconteceu com você, saiba que não está sozinho. Milhares de brasileiros já passaram por situação semelhante. No processo de envio do dinheiro, é possível que o cidadão digite uma conta errada, ou até mesmo digite um número errado, o que pode fazer com que ele envie um saldo a mais ou a menos do que estava planejado inicialmente.

Como cancelar uma transferência?

A resposta para esta pergunta varia de acordo com a transferência que o cidadão realizou. De acordo com o Banco Central (BC), nem todos os procedimentos de transferência de dinheiro podem ser cancelados. Assim, tudo vai depender do formato que foi utilizado. Hoje, os métodos mais usados são o Pix, o TED e o DOC.

O DOC é o Documento de Crédito. Trata-se de uma movimentação financeira com limite de R$ 4.999,99, e que é efetuada no dia útil seguinte. Este procedimento pode ser cancelado até as 16h do mesmo dia em que foi emitido. Para tanto, é necessário entrar em contato com o banco através do aplicativo oficial.

Há ainda a possibilidade de realizar o cancelamento comparecendo presencialmente a uma agência bancária. Vale frisar que no caso do DOC agendado, o cancelamento pode ser feito até às 23h59 do dia anterior à efetivação da transferência.

O TED é o Documento de Crédito, sendo uma movimentação financeira sem limite. A transferência é efetuada no mesmo dia. No caso dos finais de semana, feriados ou após às 17h, o valor será enviado no dia útil seguinte.



Este tipo de procedimento só pode ser cancelado se a transferência foi feita após às 17h ou fora de dias úteis. Para estes casos, a transação será agendada para o próximo dia útil. Assim o cidadão pode acessar a seção de transferências agendadas no aplicativo. Ele também pode entrar em contato com o banco, e solicitar que a operação não seja efetuada. Ele tem até às 23h59 do dia anterior à efetivação do TED para realizar este pedido.

O caso do Pix

O caso do Pix é um dos que geram mais dúvidas por parte dos cidadãos. Afinal de contas, esta é a forma mais popular de transferência de dinheiro no país hoje. Mas quem realizou um Pix por engano, pode cancelar a operação?

Neste caso, não há como cancelar uma transferência. Por conta da sua agilidade, o dinheiro enviado por Pix sai da sua conta e é depositado imediatamente na conta do seu destinatário. Não há, portanto, nenhuma maneira de cancelar a operação, já que ela é efetivada em questão de segundos.

De todo modo, analistas indicam que há uma saída um pouco mais tradicional: entrar em contato com a pessoa que recebeu o Pix errado. O cidadão pode apelar para o bom senso e pedir para que o destinatário devolva a quantia, ou ao menos a parte do dinheiro que foi enviada a mais.

Para os casos em que o Pix foi usado para a realização de uma compra, o debate precisa ser feito com o estabelecimento comercial. O comerciante poderá decidir se vai ou não devolver o dinheiro que foi pago de maneira errada.

Contestação

Vale lembrar que existem casos em que o envio do Pix pode ser contestado. Mas isso só pode acontecer nos seguintes casos:

Em caso de suspeitas de fraudes ou golpes;

Quando há falhas no sistema do banco.