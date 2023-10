Aprenda agora a consultar valor de juros cobrados no consignado para aposentados e pensionistas do INSS

O empréstimo consignado é uma modalidade de crédito bastante utilizada por aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada) do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Para garantir a transparência e facilitar a contratação ou portabilidade do empréstimo, o INSS passou a divulgar as taxas de juros cobradas pelos bancos diretamente no aplicativo ou site Meu INSS.

Novas regras do consignado

As alterações nas taxas de juros cobradas no consignado foram estabelecidas pelo Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS). Desde a publicação das novas regras em maio, os bancos estão proibidos de fazer empréstimos com taxas superiores a 1,84% ao mês. No entanto, eles têm a liberdade de oferecer taxas menores.

Acesso às taxas de juros

Para verificar as taxas de juros cobradas pelos bancos no empréstimo consignado, basta acessar o aplicativo ou site Meu INSS. No serviço “extrato de empréstimos”, selecione a opção “instituições e taxas”. Nessa seção, você poderá conferir qual é o juro mais barato antes de contratar o empréstimo.

Além disso, o INSS disponibiliza informações sobre a taxa mínima e máxima cobradas por cada instituição para a concessão do crédito, bem como a taxa média aplicada aos contratos de empréstimos. É importante destacar que as taxas de juros do cartão de crédito consignado e do cartão de benefício também estão disponíveis para consulta.

Bloqueio do benefício para consignado

Caso você não tenha interesse em contratar um empréstimo consignado, é possível bloquear o seu benefício para esse tipo de serviço sem precisar ir a uma agência. Essa medida evita que fraudadores consigam fazer empréstimos em seu nome. No entanto, caso haja necessidade de dinheiro extra posteriormente, você poderá pedir o desbloqueio do benefício.

Como consultar as taxas de juros



Para consultar as taxas de juros do consignado, siga os passos abaixo:

Acesse o aplicativo ou site Meu INSS. Na página inicial, utilize a função de busca (representada por uma lupa) e digite “Taxas de Empréstimo Consignado”. Será aberta uma página com a lista de bancos e as taxas de juros praticadas por cada um deles. Para visualizar mais bancos, role a página até o final e clique em “Ver mais”. Também é possível buscar por instituição no topo da página, na seção “Pesquise por instituição”.

Ao realizar essa consulta, você poderá encontrar taxas de juros a partir de 1,05%. No entanto, é importante ressaltar que a taxa pode variar de acordo com o relacionamento do cliente com a instituição financeira. A consulta pode ser feita por qualquer cidadão que possua senha do Meu INSS ou conta Gov.br.

Informações adicionais

Além das taxas de juros, o INSS está implementando outras medidas para garantir a transparência no consignado. Em breve, os bancos serão obrigados a fornecer à Dataprev e ao INSS informações como a taxa de juros mensal e anual, a data do primeiro desconto, o CET (Custo Efetivo Total) mensal e anual da operação, o valor pago a título de dívida do cliente, o valor do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) e o número de SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) ou CAC (Central de Atendimento).

Transparência e facilidade

As novas regras do consignado trazem mais transparência e facilidade para a contratação ou portabilidade do empréstimo. Com o acesso às taxas de juros pelo aplicativo ou site Meu INSS, aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC podem comparar as opções oferecidas pelos bancos antes de contratar um empréstimo consignado. Lembre-se de que é possível bloquear o benefício para esse tipo de serviço e, caso seja necessário, solicitar o desbloqueio posteriormente. A consulta das taxas de juros pode ser feita de forma simples e rápida, garantindo que você faça a melhor escolha financeira.