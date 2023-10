Aprenda como GANHAR até R$200 MIL com o Nubank ainda este ano

O Nubank, uma das principais fintechs do Brasil, está oferecendo uma oportunidade incrível para seus clientes ganharem prêmios em dinheiro. A campanha “N Chances de Ganhar” é uma promoção recheada de prêmios, que vão desde valores menores até uma quantia considerável de R$ 200 mil. O objetivo é incentivar os clientes a fazerem compras utilizando o crédito com o cartão Nubank.

Como participar da promoção

Para participar da promoção “N Chances de Ganhar“, é necessário que o cliente faça uma adesão à campanha através do aplicativo do Nubank. Mas antes disso, existem alguns requisitos que devem ser cumpridos. O cliente precisa ter uma conta ativa no Nubank, ser maior de 18 anos, estar sem débitos pendentes com a empresa e possuir um cartão de crédito da instituição. Além disso, é preciso ativar a promoção através do aplicativo.

Estratégias para aumentar as chances de ganhar

Existem algumas estratégias que os clientes podem adotar para aumentar suas chances de serem contemplados. O Nubank disponibiliza no aplicativo algumas “missões” que, ao serem cumpridas, geram bilhetes adicionais para concorrer aos prêmios. Essas missões incluem realizar compras no crédito em dias diferentes, compartilhar dados bancários e histórico financeiro com o Nubank, poupar na Caixinha, utilizar os cartões virtuais oferecidos, efetuar uma compra no crédito utilizando o pagamento por aproximação e usar o serviço NuPay. Cada uma dessas ações resulta em mais dois bilhetes gerados, aumentando assim as chances de ganhar.

Sorteios e resultados

Os sorteios da promoção “N Chances de Ganhar” serão realizados semanalmente, através da Loteria Federal. A expectativa é que os sorteios comecem já no dia 11 de novembro deste ano e terminem no dia 13 de janeiro de 2024. Durante esse período, serão sorteados prêmios diários de R$ 2 mil, além de dois sorteios maiores que somam o montante de R$ 200 mil. Os resultados dos sorteios serão divulgados tanto no blog quanto no aplicativo do Nubank. Caso o cliente seja sorteado, a fintech entrará em contato através do aplicativo.

Vantagens de participar da promoção

Participar da promoção “N Chances de Ganhar” é uma oportunidade única para os clientes do Nubank. Além de poder ganhar prêmios em dinheiro, essa campanha estimula o uso do cartão de crédito da empresa, oferecendo benefícios exclusivos para quem participa. Ao utilizar o cartão Nubank, os clientes têm a chance de serem premiados e aproveitam todas as vantagens e facilidades que a fintech oferece, como a possibilidade de controlar suas finanças de forma simples e prática através do aplicativo.



