Aprenda estes TRUQUES INCRÍVEIS e aproveite!

O WhatsApp é, sem dúvida, o aplicativo de mensagens mais popular do mundo. Com inúmeras atualizações e recursos incríveis, a plataforma continua inovando para atender às necessidades dos usuários. Neste artigo, vamos compartilhar com você 10 truques exclusivos do WhatsApp para que você possa aproveitar ao máximo essa plataforma de comunicação.

Inovação Constante do Whatsapp

Antes de explorarmos os truques exclusivos do WhatsApp, vamos relembrar alguns dos recursos mais conhecidos e populares do aplicativo. Desde o lançamento do WhatsApp, a empresa tem se esforçado para inovar e oferecer uma experiência de comunicação digital ainda melhor para seus usuários.

Dentre as inovações mais notáveis, temos as chamadas de voz e de vídeo, a função de Status, o WhatsApp Web, as mensagens temporárias e muitos outros recursos. As chamadas de voz e vídeo permitiram uma comunicação mais pessoal e rica entre os usuários. Já a função de Status possibilitou o compartilhamento de imagens e vídeos que desaparecem após 24 horas.

A introdução do WhatsApp Web facilitou a comunicação em diferentes dispositivos, como computadores, tablets e smartwatches. Além disso, o WhatsApp se tornou uma ferramenta financeira com recursos de pagamentos e transferências de dinheiro. As mensagens temporárias e o arquivamento de conversas reforçaram a privacidade e a segurança das conversas dos usuários. Por último, o WhatsApp Business ofereceu recursos avançados para empresas melhorarem seu atendimento ao cliente.

Essas inovações mantêm o WhatsApp relevante e atraente para seus usuários, acompanhando as necessidades em constante evolução da comunicação pessoal e empresarial.

1. Edite Mensagens Enviadas

Um dos truques mais úteis do WhatsApp é a possibilidade de editar mensagens enviadas. Isso é especialmente útil quando você comete algum erro de digitação ou deseja corrigir algo após enviar a mensagem. Para editar uma mensagem enviada, basta pressionar e segurar a mensagem, selecionar a opção “Editar” e fazer as alterações necessárias. Essa função está disponível por até 15 minutos após o envio da mensagem.

2. Recupere Mensagens Apagadas



Quantas vezes você já apagou uma mensagem por engano e desejou poder recuperá-la? Com o WhatsApp, você pode fazer isso! O aplicativo possui um recurso que permite recuperar mensagens apagadas. Basta tocar na mensagem apagada e selecionar a opção “Recuperar”. Essa função está disponível por alguns segundos após a exclusão da mensagem.

3. Use o WhatsApp em Múltiplos Dispositivos

O WhatsApp agora permite que você use sua conta em vários dispositivos simultaneamente. Isso significa que você pode acessar suas conversas e interagir no aplicativo em diferentes dispositivos sem perder a continuidade das suas conversas. É possível conectar até quatro dispositivos diferentes à sua conta do WhatsApp. Essa função é especialmente útil para quem utiliza o aplicativo em smartphones diferentes ou até mesmo em tablets ou computadores.

4. Envie Fotos em Alta Qualidade

Quando você envia fotos pelo WhatsApp, às vezes a qualidade pode ser comprometida. Porém, há um truque para enviar fotos em alta qualidade no aplicativo. Basta acessar as configurações do WhatsApp e selecionar a opção “Qualidade do arquivo de mídia”. Em seguida, escolha a opção “Qualidade Alta”. Dessa forma, suas fotos serão enviadas com a máxima qualidade possível, sem perda de resolução.

5. Envie Mensagens para Si Mesmo

Enviar mensagens para si mesmo no WhatsApp pode ser uma ótima maneira de salvar rapidamente informações importantes, como notas, links úteis ou arquivos de mídia. Para fazer isso, basta iniciar uma nova conversa e selecionar o seu próprio contato na lista de contatos. Em seguida, você pode compartilhar qualquer informação relevante consigo mesmo, tornando mais fácil encontrar e acessar essas informações posteriormente.

6. Desative a “Confirmação de Leitura”

A “Confirmação de Leitura” do WhatsApp pode ser útil para saber se sua mensagem foi lida por outra pessoa, mas às vezes você pode preferir manter sua privacidade e não querer que os outros saibam quando você leu as mensagens deles. Felizmente, é possível desativar temporariamente a “Confirmação de Leitura” nas configurações do WhatsApp. Assim, você pode ler as mensagens sem que os outros saibam. Lembre-se de reativar essa função quando não precisar mais dessa privacidade extra.

7. Envie Vídeos Sem Som

Às vezes, você pode querer enviar um vídeo pelo WhatsApp sem o som, seja por preferência pessoal ou para economizar dados. Para fazer isso, basta selecionar o vídeo que deseja enviar, tocar no ícone de áudio abaixo da linha do tempo do vídeo e desativar o som. Dessa forma, o vídeo será enviado sem som, permitindo que o destinatário assista sem precisar abaixar o volume.

8. Escreva com Estilo

O WhatsApp permite que você personalize suas mensagens usando diferentes estilos de texto. Você pode escrever em negrito, itálico, riscado ou até mesmo usar uma fonte monoespaçada. Para fazer isso, basta selecionar o texto que deseja formatar e escolher a opção de formatação correspondente. Isso permite que você destaque palavras ou frases importantes e deixe suas mensagens mais personalizadas.

9. Mude o Papel de Parede

O WhatsApp permite que você mude o papel de parede do aplicativo, tanto para todas as conversas quanto para contatos específicos. Você pode escolher entre cores sólidas, temas claros e escuros fornecidos pelo próprio aplicativo ou usar suas próprias imagens da galeria do seu celular. Para alterar o papel de parede, basta acessar as configurações do WhatsApp, selecionar a opção “Conversas” e escolher “Papel de Parede”. Você também pode alterar o papel de parede de um contato específico acessando o perfil da pessoa e selecionando a opção “Papel de Parede”.

10. Proteja sua Privacidade

Por fim, é importante proteger sua privacidade ao usar o WhatsApp. O aplicativo oferece recursos de segurança, como a verificação em duas etapas e o bloqueio por biometria. A verificação em duas etapas adiciona uma camada extra de segurança à sua conta, exigindo um código de acesso adicional para fazer login. Já o bloqueio por biometria permite que você use sua impressão digital ou reconhecimento facial para desbloquear o aplicativo. Essas opções podem ser ativadas nas configurações do WhatsApp, na seção “Privacidade” e “Bloqueio por impressão digital” ou “Bloqueio de tela”.

Agora que você conhece esses incríveis truques do WhatsApp, aproveite ao máximo o aplicativo e desfrute de todas as suas funcionalidades. Lembre-se de explorar todas as opções disponíveis para personalizar sua experiência e proteger sua privacidade. Divirta-se usando o WhatsApp!