aprenda o segredo para PC e celular

Se você é uma daquelas pessoas que quer saber como usar dois WhatsApps, você veio ao lugar certo. Afinal, neste artigo, iremos explicar em detalhes como você pode usar dois WhatsApps usando alguns truques e aplicativos disponíveis.

O Whatsapp para algumas pessoas tornou-se uma ferramenta indispensável no dia a dia tanto para compromissos pessoais, quanto profissionais. Otimizar o uso desse app pode ajudar bastante a organizar a sua comunicação.

Vamos entender como usar dois WhatsApps em um PC. Então, aqui estão duas maneiras de fazer isso:

1. WhatsApp Web: O WhatsApp Web é uma opção oficial fornecida pelo WhatsApp para acessar sua conta em um computador. Assim, basta abrir o navegador da web em seu PC e visitar o site oficial do WhatsApp.

Em seu celular, abra o aplicativo WhatsApp, vá para as configurações e selecione a opção “WhatsApp Web”. Em seguida, aponte sua câmera para o código QR exibido na tela do PC para fazer a leitura. Uma vez conectado, você poderá usar o WhatsApp no PC e no celular ao mesmo tempo.

2. Emuladores de Android: Outra opção é usar emuladores de Android, como o Bluestacks ou NoxPlayer, para executar o WhatsApp em seu PC. Aliás, esses emuladores permitem que você instale e execute aplicativos Android no seu computador.

Basta baixar e instalar o emulador de sua escolha, configurá-lo com sua conta do Google e procurar o WhatsApp na Google Play Store. Instale o aplicativo e configure-o com o número de telefone que você deseja usar para a segunda conta do WhatsApp. Agora você pode usar dois WhatsApps no seu PC.

Como usar dois WhatsApps?

Também é possível aprender como usar dois WhatsApps em um celular, para quem possui um contato pessoal e outro profissional, por exemplo. Aliás, há várias maneiras de fazer isso, mas aqui estão duas opções populares:

1. Aplicativo clonador: Existem vários aplicativos disponíveis nas lojas de aplicativos que permitem clonar o WhatsApp no seu celular. Um desses aplicativos é o “Parallel Space”, que cria um ambiente virtual em seu aparelho, permitindo que você execute uma cópia do WhatsApp.

Basta baixar e instalar o aplicativo clonador em seu celular, seguir as instruções para adicionar o WhatsApp clonado e configurar uma nova conta, usando um número de telefone diferente. Desta forma, você pode usar dois WhatsApps simultaneamente no mesmo dispositivo.

2. Dual SIM: Se o seu celular tiver suporte para dois cartões SIM, você pode usar esta opção para configurar dois WhatsApps. Insira um cartão SIM adicional no seu celular e ative-o para obter um número de telefone diferente.

Abra o WhatsApp e siga as instruções para configurar uma nova conta usando o número de telefone do segundo cartão SIM. Então, agora você poderá usar dois WhatsApps em seu telefone, alternando entre eles quando necessário.

É importante ressaltar que aprender como usar dois WhatsApps pode ser confuso às vezes, especialmente quando se trata de manter o controle das conversas em ambos os aplicativos.

Certifique-se de escolher a opção que melhor se adapte às suas necessidades e preferências. Desfrute da conveniência de ter duas contas de WhatsApp em um único dispositivo!

Além disso, lembre-se de seguir todas as políticas e termos de uso do WhatsApp para evitar qualquer violação de direitos autorais.

Como usar dois Whatsapps: saiba como utilizar o app no seu dia a dia

Aqui estão algumas dicas de como utilizar o WhatsApp para o seu benefício:

Comunique-se com amigos e familiares: Use o WhatsApp para manter contato com pessoas queridas, compartilhar fotos, vídeos e atualizações. É uma ótima maneira de se manter conectado;

Crie grupos de interesse: Crie grupos com pessoas que compartilham interesses semelhantes, como grupos esportivos, de estudo ou de hobbies. Isso facilita a troca de informações, organização de eventos ou simplesmente discussões divertidas;

Use os recursos de chamada de voz e vídeo: Faça chamadas de voz e vídeo gratuitas com amigos e familiares, especialmente se estiverem distantes. Essa é uma maneira conveniente e econômica de se comunicar;

Mantenha-se atualizado com as últimas notícias: Junte-se a grupos de notícias confiáveis e receba atualizações instantâneas sobre eventos atuais. É uma maneira fácil de se manter informado;

Utilize recursos extras: Aproveite os recursos adicionais do WhatsApp, como envio de localização, compartilhamento de documentos e até mesmo pagamentos (se disponível em sua região). Assim, essas funções podem ser úteis em diversas situações;

Use o WhatsApp Business para empresas: Se você possui um negócio, crie um perfil no WhatsApp Business para se conectar com clientes, fornecer suporte e divulgar produtos e serviços. Isso pode ajudar a impulsionar seus negócios.

Lembre-se sempre de manter a sua privacidade, utilizando as configurações de privacidade do WhatsApp para controlar quem pode acessar suas informações e quem pode entrar em contato com você. Certifique-se de ajustar essas configurações de acordo com as suas preferências.