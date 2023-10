Aprovado benefício de aposentadoria de lutador de MMA, vira lei da Califórnia a partir de 2024

Os lutadores de MMA da Califórnia agora desfrutarão de um benefício de aposentadoria se atenderem aos requisitos de aquisição de direitos, graças a um projeto de lei sancionado pelo governador Gavin Newsom no domingo.

O projeto de lei AB 1136, elaborado pelo deputado californiano Matt Haney, reflete um fundo de pensão estabelecido em 1982 para boxeadores profissionais na Califórnia que é financiado por um imposto sobre a venda de ingressos – e permite que eles sacem quando agendarem o número necessário de rounds no estado.

“Em nome da Comissão Atlética do Estado da Califórnia, gostaria de estender minha gratidão ao governador Newsom, ao deputado Haney e ao Legislativo por tornar o fundo de benefícios do MMA uma realidade”, afirmou o presidente do CSAC, Peter Villegas, em um comunicado preparado. “Esses lutadores dedicaram anos de suas vidas ao esporte, passando por treinamentos intensos e duras batalhas, ao mesmo tempo em que divertem os fãs e inspiram futuros lutadores. Quando esses lutadores se afastarem da jaula e entrarem na velhice, queremos que eles tenham o cheque de aposentadoria em mãos – eles literalmente lutaram e mereceram.”

Os lutadores de MMA precisarão agendar pelo menos 39 rounds – ainda recebem crédito por rounds completos em caso de finalização – em lutas sancionadas pelo CSAC e chegar a 50 para sacar (com exceções, conforme comunicado do CSAC nesta terça). Os boxeadores têm que agendar 75 rounds no estado.

O benefício não se aplica retroativamente aos lutadores que lutaram o número necessário de rounds no estado.

Foster e CSAC ainda estão trabalhando na criação de fluxos de receitas separados para financiar o benefício de aposentadoria; a comissão pretendia vender uma placa especial da Califórnia com a marca CSAC que colocaria US$ 40 no fundo de pensão para cada placa vendida. A partir de agora, o benefício será financiado por um imposto de US$ 1 por ingresso vendido em eventos regulamentados pelo CSAC, além de concessões e contribuições pessoais. O financiamento para o benefício de aposentadoria não virá do fundo geral do estado, afirmou o comunicado.

“Esta é uma conquista maravilhosa – estou muito, muito animado com isso”, disse o diretor executivo do CSAC, Andy Foster, ao MMA Fighting sobre a aprovação do projeto. “Mas há mais trabalho a ser feito e vamos fazê-lo.”

Entre os principais defensores do benefício de aposentadoria – o primeiro desse tipo entre os reguladores do MMA nos EUA – está a ex-campeã peso galo do UFC Ronda Rousey. O mesmo acontece com seu ex-oponente Cat Zingano, que recentemente falou aos legisladores sobre os benefícios de criar uma pequena rede de segurança para lutadores aposentados de MMA.

“Se pudéssemos fazer o que estamos tentando fazer, que é apenas um esporte totalmente apoiado, onde você é realmente visto e tratado como um atleta profissional, poderia ser uma boa ideia para as pessoas praticarem esse esporte, ” disse Zingano, que no último sábado perdeu a disputa pelo título dos penas do Bellator contra Cris Cyborg no Bellator 300.

Haney disse anteriormente ao MMA Fighting the UFC e ao Bellator, os mais importantes promotores de MMA que fazem negócios no estado, “não se opõem” ao benefício e sugeriu que contribuam para ele independentemente da realização de eventos no estado.