APROVADO! Estudantes podem receber pagamentos de R$ 200 a R$ 4 mil reais; veja se você tem direito

O Estado da Paraíba está implementando um programa de bolsas para estudantes, professores, técnicos e pesquisadores com o objetivo de fortalecer a aprendizagem e melhorar a qualidade da educação pública. O Programa Fortalecimento da Aprendizagem, instituído por uma lei publicada no Diário Oficial do Estado, visa oferecer apoio financeiro e incentivo para a execução de projetos educacionais e de pesquisa. Neste artigo, vamos explorar os detalhes desse programa, incluindo os requisitos para se candidatar e os benefícios oferecidos.

O Programa Fortalecimento da Aprendizagem

O Programa Fortalecimento da Aprendizagem tem como objetivo principal qualificar os resultados da educação pública na Paraíba. Ele visa fortalecer o acesso e a permanência dos estudantes na escola, além de incentivar a pesquisa, desenvolvimento e formação continuada. Por meio da concessão de bolsas, o programa busca promover o intercâmbio e o aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem nas redes públicas de ensino do estado.

Ações do Programa

O programa será implementado por meio de diversas ações, que incluem:

Auxílio, apoio, orientação e acompanhamento para garantir o acesso e a permanência dos estudantes na escola. Apoio às ações de mobilização e engajamento dos estudantes voltadas para a aprendizagem e conclusão da educação básica. Apoio às ações pedagógicas das redes estaduais e municipais. Pesquisa, consultoria, formação, desenvolvimento de material e gestão de programas e projetos educacionais. Incremento de materiais pedagógicos.

Modalidades de Bolsas

O programa oferece diferentes modalidades de bolsas para atender às necessidades dos estudantes, professores, técnicos e pesquisadores. As modalidades são:

Bolsa Monitoria: destinada a estudantes do ensino médio da rede pública de educação básica. Bolsa Tutoria: destinada a estudantes universitários. Bolsa Protagonista Egresso: destinada a estudantes universitários egressos da rede pública de educação básica. Bolsa Permanência Estudantil: destinada a estudantes do ensino médio da rede pública. Bolsa Pesquisa, Inovação ou Extensão Tecnológica: destinada a professores do ensino básico e superior, técnicos da Secretaria de Estado da Educação e das Secretarias Municipais de Educação, e pesquisadores.



Você também pode gostar:

Valor das Bolsas

O valor das bolsas varia de acordo com a modalidade e pode chegar a até R$ 4 mil. Veja os valores para cada modalidade:

Bolsa Monitoria: até R$ 350

Bolsa Tutoria: até R$ 800

Bolsa Protagonista Egresso: até R$ 1.000

Bolsa Permanência Estudantil: até R$ 200

Bolsa Pesquisa, Inovação ou Extensão Tecnológica (Consultor): até R$ 4.000

Bolsa Pesquisa, Inovação ou Extensão Tecnológica (Coordenador Estadual): até R$ 2.500

Requisitos para se Candidatar

Para se candidatar às bolsas do Programa Fortalecimento da Aprendizagem, é necessário atender a alguns requisitos específicos, que variam de acordo com a modalidade da bolsa. Além disso, os candidatos devem estar matriculados em instituições de ensino da Paraíba, sejam elas da rede pública estadual ou municipal. As informações detalhadas sobre os requisitos podem ser obtidas junto às Secretarias de Educação do estado e dos municípios.

Como se Candidatar

O processo de candidatura para as bolsas do programa será realizado por meio de um edital, que será divulgado pelas Secretarias de Educação. Os candidatos interessados devem ficar atentos aos prazos e às orientações fornecidas no edital para realizar sua inscrição. É importante seguir todas as instruções e fornecer os documentos solicitados para garantir a participação no processo seletivo.

Aproveite esta oportunidade

O Programa Fortalecimento da Aprendizagem na Paraíba oferece uma oportunidade única para estudantes, professores, técnicos e pesquisadores receberem bolsas de incentivo e fortalecimento da educação. Com diferentes modalidades e valores de bolsas, o programa busca promover a aprendizagem e melhorar a qualidade da educação pública no estado. Se você atende aos requisitos e está interessado em participar, acompanhe os editais divulgados pelas Secretarias de Educação para se candidatar. Aproveite essa chance de fortalecer sua formação acadêmica e contribuir para o desenvolvimento da educação na Paraíba.