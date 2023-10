Aprovados no concurso da Prefeitura de Penedo tomarão posse na segunda-feira, 16

Lista das pessoas que tiveram documentação indeferida será divulgada na sexta, 13

Em um evento de grande importância para gestão municipal, o Prefeito Ronaldo Lopes e o Vice-Prefeito João Lucas estendem o convite para a cerimônia que oficializará a nomeação dos novos servidores efetivos da Prefeitura de Penedo.

Trata-se dos aprovados e classificados no Concurso Público 01/2020, que foi realizado no dia 12 de fevereiro de 2023. Aqueles que lograram êxito e se classificaram, dispuseram de um período de 30 dias para submeter toda a documentação prevista no edital do concurso para sua nomeação, prazo este que termina na sexta-feira, 13 de outubro.

Os aprovados têm apenas mais dois dias para cumprir com as exigências. A solenidade de posse está agendada para a próxima segunda-feira, dia 16 de outubro de 2023, pontualmente às 08 horas, no Theatro Sete de Setembro.

O prefeito Ronaldo Lopes explanou sua a felicidade em finalizar esse processo muito importante para Penedo: “Hoje é um dia de muita alegria”, afirma o Prefeito, ressaltando a importância do momento, uma vez que há 13 anos a prefeitura não promovia um concurso.

Ronaldo Lopes destaca que o certame é crucial para preencher as vagas anunciadas no edital, algumas das quais serão ocupadas somente no final do ano letivo, particularmente no caso de professores que será chamados para o trabalho no início de 2024, antes do início das aulas na rede municipal.

“Na segunda-feira, estaremos oficializando a posse e a partir de hoje, 11 de outubro, estamos nomeando no Diário Oficial os novos servidores. Na segunda-feira, reuniremos todos os aprovados para tomarem posse. Após esta cerimônia, eles já estarão integrados como servidores do município”, declarou.

O prefeito ainda acrescenta que esses novos servidores serão essenciais neste momento de progresso para Penedo. “São colaboradores que irão agregar valor ao corpo de servidores atuais da prefeitura, colaborando significativamente para aprimorar a qualidade de vida dos cidadãos e promover o desenvolvimento da nossa amada Penedo.”

PROTOCOLO GERAL ABRIRÁ NA SEXTA-FEIRA (13)

O setor de recebimento de documentos oficiais da Prefeitura de Penedo, o Protocolo Geral, não fechará, mesmo com o ponto facultativo decretado. Tudo isso em virtude de que esse é o último dia para os classificados do concurso enviarem toda documentação necessária, de modo a ingressarem na gestão municipal. O Protocolo funciona na Rua Dâmaso do Monte, s/n, ao lado da sede da prefeitura, com horário de funcionamento das 07h30 às 13h30.

LISTA DE DOCUMENTAÇÃO INDEFERIDA

A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão – SEPLAG, informa também no dia 13 de outubro, no período da tarde, será publicado no Diário Oficial do Município de Penedo a lista das pessoas cuja documentação foi indeferida.