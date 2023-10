‘Aquele cara nojento’: Lutadores reagem ao nocaute de Islam Makhachev sobre Alexander Volkanovski no UFC 294

O peso leve do UFC, Islam Makhachev, não deixou dúvidas sobre a superioridade do lutador em sua revanche contra Alexander Volkanovski, parando o campeão dos penas com um chute na cabeça aos 3:06 da luta principal do UFC 294.

Volkanovski, lutando com 11 dias de antecedência, passou grande parte do primeiro round lutando por posição com Makhachev antes de ser pego pelo chute, que passou por cima de sua guarda e o mandou para a tela. Makhachev bateu com os punhos em martelo para encerrar o show.

Aqui está o que os lutadores têm a dizer sobre Islam Makhachev x Alexander Volkanovski 2 no UFC 294.

Ele sempre foi suscetível a isso contra um canhoto. -Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 21 de outubro de 2023

Isso pode ser uma mudança de carreira! -Derek Brunson (@DerekBrunson) 21 de outubro de 2023