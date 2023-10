Árbitro arranca capacete de jogador de pura raiva durante jogo de futebol americano no Texas

TAqui estavam cenas feias durante um recente jogo de futebol americano no Texas. Durante o confronto acirrado entre Whitney e Dallas Madison na sexta-feira um árbitro foi filmado arrancando o capacete de um dos jogadores depois que os dois se encontraram no campo.

Como se as coisas já não fossem surreais o suficiente o árbitro- que estava tão claramente errado- com raiva jogou uma bandeira antes de expulsar injustamente o jogador em seu estado de pura fúria.

A vítima deste ato agressivo por parte do funcionário foi entretanto identificada como Trey Haynes, que é filho do treinador principal de Whitney. Estranho…

Família furiosa

A mãe de Hayneque assistia ao jogo nas arquibancadas, postou um vídeo do incidente no X (anteriormente Twitter). “Como isso é permitido por um árbitro!!!!!!! E então você expulsou MEU FILHO e literalmente o agrediu!!!!!!!”, era a legenda – ela estava claramente surpresa e justificadamente furiosa com o que ela fez. acabei de testemunhar.

Investigação aberta

Uma investigação está sendo realizada agora pela Liga Interescolar da Universidade do Texas que eventualmente decidirá como lidar com as ações do árbitro. Por enquanto, o oficial foi temporariamente suspenso.