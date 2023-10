Árbitro de basquete do HS dá soco em treinador após altercação verbal e é preso

Reproduzir conteúdo de vídeo





Um jogo de basquete no colégio se transformou em uma briga violenta no fim de semana… quando um árbitro deu um soco direto em um treinador após uma altercação verbal – resultando em sua prisão.

TMZ Esportes é dito… o incidente aconteceu durante uma disputa da liga de outono entre Arlington e Oak Hills na Santiago High School em Corona, Califórnia, no sábado, outubro. 21.

Em algum momento do segundo tempo, testemunhas afirmam que o técnico do Oak Hills Rob Alexandre fiquei chateado com o árbitro Brandon Knapper sobre sua arbitragem… e uma discussão se seguiu.

Em um clipe que obtivemos do jogo, Knapper, de 26 anos – um ex-jogador de basquete universitário em West Virginia, Eastern Kentucky e Cal State San Bernardino – pode ser visto se aproximando de Alexander perto do banco de Oak Hills e conversando brevemente com ele … antes de desferir o punho no rosto do treinador.

Knapper pareceu acertar mais socos em Alexander quando ele caiu na quadra… antes que os jogadores e outros presentes se envolvessem.

Disseram-nos que os policiais responderam ao local… e Alexander foi levado ao hospital. O jogo não continuou.

A aplicação da lei nos diz que Alexander solicitou processo contra Knapper, que se entregou e foi acusado de agressão, causando lesões corporais graves e agressão por meios que provavelmente produziriam lesões corporais graves – ambos crimes.

Knapper foi autuado na prisão do Departamento do Xerife do Condado de Riverside no domingo… e sua fiança foi fixada em US$ 25 mil. Ele foi solto na quarta-feira.

O Hesperia Unified School District de Oak Hills divulgou um comunicado à TMZ Sports … condenando as ações “insensatas e vergonhosas” de Knapper.

“O Distrito está grato pela ação rápida e decisiva tomada pelos promotores do evento e pelas autoridades locais. Também estamos felizes em informar que o treinador Alexander está de bom humor e ansioso para retornar ao treinamento e ao ensino o mais rápido possível.”

“Temos a maior confiança de que as autoridades, o CIF e a Oak Hills High School, com o apoio do Distrito, investigarão o incidente minuciosamente e o tratarão de forma adequada”.