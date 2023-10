Árbitros foram criticados após decisão de não expulsar Jake Camarda após briga em Buccaneers x Bills

Durando o Bucaneiros de Tampa Bay‘jogo contra o Notas de búfalouma briga começou após uma tentativa de field goal. Jake Camardao Bucaneiros‘ apostador, tentou separar a briga, mas acabou no meio dela.

Seu capacete foi parcialmente desalojado e ele pareceu atacar um jogador adversário. Inicialmente, os árbitros lançaram uma bandeira, mas após discussões, decidiram não expulsar Camarda. Esta decisão gerou debate entre NFL fãs.

“Como isso não é uma ejeção imediata?” um usuário escreveu no X.

Outro acrescentou: “Sim. A liga irá revisá-lo e multá-lo ou suspendê-lo”.

Torcedores criticam decisão do árbitro

Alguns espectadores questionaram por que Camarda não foi expulso imediatamente, expressando preocupação com a segurança de seu oponente. No entanto, outros acreditavam que havia um fator atenuante, como Contas jogador havia empurrado para cima Camardamáscara, fazendo com que ela se solte. Eles sugeriram que Camarda removeu o capacete para evitar lesões, e o golpe foi acidental.

‘Taylor Swift não é uma inspiração para Travis Kelce’, o comentarista da FOX Sports tem razãomarca

Independentemente das opiniões divergentes, o Bucaneiros provavelmente estão aliviados por Camarda não foi ejetado. Ele tem sido um dos jogadores mais consistentes nesta temporada, ostentando o maior número de jardas brutas por punt da liga, com 53 jardas.

O Bucaneiros enfrentaram desafios com seu ataque e defesa, classificando-se na metade inferior da liga em jardas ganhas e permitidas. Se o resto da equipe pudesse igualar Camardapaixão e eficiência, eles estariam em uma posição melhor.