Arcor ABRE VAGAS para Auxiliar, Estagiário, Vendedor e mais!

A Arcor, famosa marca especializada na elaboração de produtos alimentícios de consumo massivo, está com muitas oportunidades disponíveis no presente momento. Isto é, antes de falar mais sobre, consulte quais são as opções de emprego:

Analista Capital Humano – Campinas – SP – Efetivo;

Analista de Recrutamento e Seleção – Campinas – SP – Efetivo;

Analista de Trade Marketing – Goiânia – GO – Efetivo;

Analista Fiscal – Campinas – SP – Efetivo;

Assistente de Serviços de Atendimento ao Consumidor – SAC -Campinas – SP – Efetivo;

Auxiliar de Produção – Campinas – SP;

Auxiliar de Produção PCD – Bragança Paulista – SP – Efetivo;

Auxiliar de Produção – Contagem – MG – Efetivo;

Estagiário (a) em Pesquisa e Desenvolvimento – Bragança Paulista – SP – Estágio;

Gerente Regional de Vendas – São Paulo – SP – Efetivo;

Jovem Aprendiz – Contagem – MG – Aprendiz;

Líder de Produção – Rio das Pedras – SP – Efetivo;

Programador de Manutenção – Contagem – MG – Efetivo;

Supervisor (a) de Qualidade – Campinas – SP – Efetivo;

Supervisor (a) de Vendas – Salvador – BA – Efetivo;

Supervisor (a) de Vendas – São Paulo – SP – Efetivo;

Supervisor (a) Operacional Logística – Bragança Paulista – SP – Efetivo;

Supervisor de Produção – Contagem – MG – Efetivo;

Técnico Mecânico – Contagem – MG – Temporário;

Vendedor (a) – Londrina – PR – Efetivo;

Vendedor (a) – Rio de Janeiro – RJ e Belo Horizonte – MG – Efetivo.

Mais sobre a Arcor

Dando mais detalhes sobre a Arcor, é válido destacar que a companhia se tornou uma das marcas mais importantes no país, integrando duas novas fábricas em Campinas (SP) e Contagem (MG), dois mil novos colaboradores e incorporando um amplo portfólio de marcas como Aymoré, Break’UP, Danix e Triunfo.

Nos últimos anos, a empresa investiu mais de US$ 40 milhões na construção de uma nova fábrica em Recife (PE), na ampliação da capacidade de suas linhas, em novas tecnologias de produção, em normas e programas de qualidade, pesquisa e desenvolvimento de produtos, inovação, marketing e em seus colaboradores.

O que é preciso para se inscrever?

Agora que a lista de vagas já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

