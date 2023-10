Ariana Grande Wines & Dines com o namorado Ethan Slater em Nova York

Ariana Grandeo casamento com Dalton Gomes acabou – e agora, ela parece um pouco mais disposta a sair com seu namorado da Broadway … incluindo um encontro noturno em Nova York!

A cantora chegou à cidade no sábado à noite com Ethan Slater – que estrela ao lado dela no próximo filme ‘Wicked’… e cuja grande fama até agora é interpretar o famoso Bob Esponja Calça Quadrada ao vivo no palco (a versão teatral, não do programa de TV).

Testemunhas oculares disseram ao TMZ que os dois pombinhos pareciam estar comendo algo – ou bebendo, mais parecido – no MO Lounge, no luxuoso hotel Mandarin Oriental, no coração de Manhattan.

Como vocês podem ver nessas fotos que obtivemos… eles estavam no canto com sua mesa particular, de costas para quase todo mundo… e curtindo a companhia um do outro. E sim, disseram-nos que eles eram super sedutores e melindrosos.

Nossas fontes nos dizem que Ariana foi quem demonstrou mais carinho aqui. Aparentemente, ela continuou se levantando de onde estava sentada pela primeira vez (em frente ao ES) para ficar diretamente ao lado dele – onde ela sussurrou palavras doces em seu ouvido e deu alguns beijos.

Disseram-nos que eles certamente pareciam estar se divertindo embriagados … e claro, você pode ver que eles tomaram pelo menos uma taça de vinho cada. De qualquer forma, nossas fontes nos dizem que eles estiveram lá por um tempo… por quase mais de 2 horas, eles ficaram ali conversando.



Reproduzir conteúdo de vídeo





26/09/23 TMZ. com

É interessante vê-los não tentando se esconder tanto quanto fizeram da última vez que saíram em público – lembre-se, eles fizeram um Viagem ao mundo Disney lançado na Flórida no mês passado.

Isso foi antes de ela e Dalton serem oficialmente solteiros aos olhos da lei – algo que terminou há algumas semanas… quando ela e seu ex assentou seu divórcio, sem muito drama. Depois de fecharem aquele livro… o próprio DG parece ter movimentos são.