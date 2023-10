Arizona cai enquanto Phillies está a um jogo de sua segunda World Series consecutiva no ALCS Game 5

TOs Phillies estão a um jogo de ter sua segunda participação consecutiva na World Series após o Arizona Diamondbacks perdeu o jogo 5 do ALCS por 6-1. tentaram parar a sua poderosa ofensiva apesar dos seus melhores esforços.

Wheeler teve um desempenho dominante ao encerrar os DBacks, permitindo apenas cinco rebatidas em seis entradas de mensagem.

Arizona terá uma tarefa difícil pela frente pois agora eles estão voltando para Filadélfia para jogar o jogo 6 contra um Phillies motivado que já está sentindo seu retorno ao show, porém, nem tudo está perdido para os DBacks.

Gallen é um candidato ao Prêmio Cy Young da Liga Nacional com uma ótima temporada regular, terminando 17-9 com um ERA de 3,47 e rumores ao redor da fogueira é que ele é um possível titular no All-Star Game.

O arremessador foi brilhante em seu desempenho contra Milwaukee e depois puniu o Los Angeles Dodgers para abrir os playoffs, permitindo quatro corridas combinadas em 11 1/3 entradas.

Ele também teve duas corridas e três rebatidas no primeiro inning, o que colocou ele e o resto dos Rangers em uma situação difícil desde o início. Embora tenha mandado 12 bolas consecutivas para longe, ele arremessou home runs solo consecutivos

Depois Schwarber e Bryce Harper levou os Phillies a vencer por 4 a 0, a história continuou e os Diamondbacks tentaram ter o controle, mas não conseguiram terminar o jogo por cima, embora tenham marcado uma única corrida, o poderoso Realmuto dos Phillies acertou um home run de duas corridas para terminar 6- 1.