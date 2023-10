As 11 principais maneiras de corrigir falhas de aplicativos no macOS Sonoma

Atualizado para o macOS Sonoma mais recente e não consegue usar aplicativos nele? O travamento do aplicativo no macOS Sonoma se tornou um problema comum para muitos usuários que atualizaram recentemente para o macOS Sonoma. De todas as reclamações que vimos online na comunidade Mac, podemos concluir que o problema não foi encontrado antes da atualização do Sonoma e que tudo estava funcionando bem.

Se você atualizou seu Mac para o macOS Sonoma e os aplicativos continuam travando assim que você os inicia, este artigo é para você. Iremos orientá-lo sobre todas as maneiras de ajudar a corrigir travamentos de aplicativos no macOS Sonoma.

Como corrigir travamentos de aplicativos em problemas do macOS Sonoma

Pode ser frustrante ver aplicativos travando no macOS Sonoma. Mas por que isso está acontecendo? Você pode encontrar esse problema pelos seguintes motivos:

Bugs na atualização do macOS

Seu Mac está ficando sem memória

Vários processos estão sendo executados em segundo plano, consumindo muitos recursos de CPU e memória.

Você pode enfrentar problemas de travamento em um aplicativo se ele for incompatível com o macOS Sonoma mais recente ou se houver algum bug nele.

Se o aplicativo continuar travando no macOS Sonoma e você estiver procurando maneiras de consertar isso, siga as etapas abaixo-

1. Reinicie o aplicativo

Se você não conseguir iniciar um aplicativo no macOS Sonoma e ele continuar travando, tente forçar o encerramento e reiniciá-lo.

Abrir o Forçar o encerramento de aplicativos janela através do Comando + Opções + Esc atalho de teclado.

o Clique no aplicativo com o qual você está enfrentando problemas e, em seguida, clique no botão Forçar encerramento .

Abra o Plataforma de lançamento clicando no ícone do Launchpad no Dock.

Procure o aplicativo e clique nele para iniciá-lo.

2. Reinicie o Mac

Pode ser uma falha temporária que faz com que seus aplicativos não funcionem corretamente e travem no macOS Sonoma. Reinicie o seu Mac e veja se o problema ainda ocorre ou não. Aqui estão as etapas para ajudá-lo a fazer isso-

Clique no Maçã ícone no canto superior esquerdo.

Agora, clique no Reiniciar opção.

Confirme a reinicialização clicando em Reiniciar de novo.

Se você estiver enfrentando problemas com a versão atual do macOS Sonoma, deverá verificar a atualização mais recente disponível. A atualização mais recente traz correções para bugs de atualizações anteriores, por isso é aconselhável atualizar seu Mac e ver se isso resolve o problema.

Abra o Pesquisa mais procuradas através de Comando + Espaço atalho de teclado.

Tipo Atualização de software aqui e pressione Digitar para abri-lo. Isso abrirá a página Atualização de software no Configurações de sistema .

Seu Mac irá verificar as atualizações. Depois de procurar atualizações e mostrar qualquer atualização disponível, instale-a no seu dispositivo.

A versão do aplicativo instalada no seu Mac pode não ser compatível com o macOS Sonoma, mas com as versões anteriores, como o macOS Ventura. Nesse caso, você deve atualizar o aplicativo para a versão mais recente para corrigir esse problema.

Inicie o Loja de aplicativos de Menu Maçã .

Clique no Atualizações guia à esquerda.

Você verá todas as atualizações disponíveis para os aplicativos, bem como os aplicativos que foram atualizados recentemente.

Clique no Atualizar botão ao lado de cada aplicativo que você deseja atualizar para obter a versão mais recente.

Nem todos os aplicativos estão disponíveis na App Store e pode haver alguns aplicativos que você baixou da Internet (do site do aplicativo). Você só pode atualizar os aplicativos instalados na App Store seguindo as etapas acima. Para todos os aplicativos que você baixou da Internet, você deve baixar o instalador mais recente online e atualizar o aplicativo por meio do instalador.

5. Limpe o cache do aplicativo

O cache é armazenado em nossos dispositivos para velocidades de carregamento rápidas. No entanto, às vezes, o cache do aplicativo pode ser o motivo de seu travamento frequente. Limpe o cache do aplicativo para corrigir o travamento do aplicativo no macOS Sonoma.

Clique no Localizador ícone no Doca .

Abra o Vá para a pasta janela pressionando Comando + Shift + G teclas do seu teclado.

Depois disso, copie o endereço fornecido abaixo e cole-o no Vá para a pasta janela.

Imprensa Digitar para visitar a pasta Caches.

Você verá um cache de todos os aplicativos instalados no seu Mac.

Clique com o botão direito no cache do aplicativo que deseja limpar e clique em Mover para a lixeira .

6. Exclua o arquivo de preferências do aplicativo

Assim como o cache, a preferência do aplicativo também pode causar esses problemas. Se a preferência do aplicativo estiver causando o problema, você poderá redefini-lo. A maneira de fazer isso é excluindo o arquivo de preferências do aplicativo-

Lançar Localizador e abra o Vá para a pasta janela.

Agora, digite o seguinte comando e pressione Digitar para visitá-lo-

Aqui, todos os arquivos de preferências estarão disponíveis com o .plist extensão.

Selecione o arquivo que deseja excluir e arraste-o para a Lixeira no Dock.

Depois disso, clique com o botão direito na Lixeira e clique em Vazio Lixeira .

7. Reinstale o aplicativo

As atualizações fazem alterações no sistema; uma dessas alterações que às vezes você pode notar são arquivos de aplicativos corrompidos. A atualização do macOS Sonoma pode ter corrompido os arquivos do aplicativo, o que está causando esse problema. Você pode tentar desinstalar e reinstalar o aplicativo para corrigir esse problema.

Inicie o Mac Localizador clicando no Localizador ícone no Dock.

No painel esquerdo do Finder e clique em Formulários.

Procure o aplicativo com o qual você está enfrentando problemas e arraste e solte-o na Lixeira do Dock.

Para excluir permanentemente o aplicativo, clique com o botão direito na Lixeira e selecione Lixeira vazia . Isso excluirá o aplicativo da Lixeira.

Agora, inicie o Loja de aplicativos e procure o aplicativo que você acabou de desinstalar.

Clique na opção correta no resultado da pesquisa e, em seguida, clique no botão Download ícone para instalar o aplicativo.

Aguarde até que o aplicativo seja instalado e então você poderá iniciá-lo e usá-lo sem problemas.

Observação- Se o aplicativo não estiver na App Store, você terá que baixar o instalador do aplicativo no site oficial (ou em qualquer site confiável) e instalar o aplicativo a partir do instalador.

8. Elimine aplicativos que estão consumindo recursos

Às vezes, aplicativos aleatórios podem consumir muitos recursos de CPU e memória. Se você não tiver memória e CPU suficientes, não conseguirá executar aplicativos no Mac e os aplicativos começarão a travar assim que você os abrir. Você terá que eliminar esses processos que estão consumindo recursos excessivamente, mesmo que você não os esteja usando.

Abra o Pesquisa mais procuradas clicando no Procurar ícone na barra de menu.

Procure o Monitor de atividades e abra-o pressionando Digitar .

Vá para o Memória e veja quais aplicativos consomem muita memória (mesmo quando não estão em uso).

Selecione o aplicativo com maior uso de memória e clique no botão x ícone para forçar o encerramento.

Da mesma forma, elimine todos os aplicativos indesejados que consomem memória do seu Mac.

9. Certifique-se de que seu Mac tenha armazenamento suficiente

O seu Mac deve ter armazenamento suficiente; caso contrário, poderá mostrar problemas como travamento do aplicativo. Mas por que somente após a atualização do macOS Sonoma? Isso ocorre porque as novas atualizações ocupam mais armazenamento do que a anterior, portanto, se já houvesse espaço limitado, ele seria ocupado pela nova atualização. Siga as etapas abaixo para verificar o armazenamento-

Bata Pesquisa mais procuradas pressionando Comando + barra de espaço .

Tipo Armazenar e pressione Digitar .

Isso mostrará o armazenamento total disponível e detalhará o uso de armazenamento no seu Mac.

Verifique o armazenamento do seu Mac e o que está consumindo o máximo de armazenamento. Analise o armazenamento e exclua os arquivos que não são mais necessários e que estão ocupando a maior parte do seu armazenamento. Isso limpará um pouco o armazenamento e deverá corrigir o problema temporariamente.

A solução permanente será obter um dispositivo de armazenamento externo, como um SSD ou HDD, e armazenar seus arquivos nele, mantendo o uso de armazenamento do seu Mac ao mínimo. Dessa forma, você terá armazenamento gratuito em seu Mac enquanto seus arquivos serão armazenados com segurança.

10. Reinicialize o Mac

A atualização recente do Sonoma pode não ter sido instalada corretamente no seu Mac e fazer com que os aplicativos travem. Se o aplicativo estiver travando no macOS Sonoma e as etapas acima não resolverem o problema, você poderá reiniciar o Mac para consertar.

Ter um backup dos seus dados é importante para continuar com esta etapa. A redefinição do seu Mac excluirá seus arquivos, pastas, aplicativos e configurações, portanto, um backup garantirá que você possa recuperá-los após a redefinição.

Reiniciar um Mac não é grande coisa, mas se você não sabe como fazer isso, siga as etapas abaixo-

Clique no Menu Maçã ícone no canto superior esquerdo e clique em Configurações de sistema .

Depois disso, clique no Em geral guia e selecione o Transferir ou redefinir opção.

Agora, clique em Apagar todo o conteúdo e configurações .

Depois disso, tudo que você precisa fazer é seguir as instruções na tela para reiniciar o seu Mac.

Por último, se nada ajudar, você sempre terá o suporte do aplicativo ao seu lado para ajudá-lo a resolver o problema. Existem duas maneiras de entrar em contato com o suporte da Apple-

Você pode entrar em contato com a Apple através da página de suporte ou visitar o Centro de serviços Apple mais próximo. Se você quiser conhecer o Centro de Atendimento Apple mais próximo, pode fazê-lo no link acima.

Você também pode postar sua dúvida no Comunidade Apple ou pesquise perguntas semelhantes aqui. Se alguém já enfrentou esse problema, provavelmente encontrará esta consulta listada aqui, junto com a solução. Se você postar sua dúvida, poderá esperar respostas dos especialistas para as correções.

Palavras Finais

Embora a Apple tenha lançado a atualização pública para o macOS Sonoma, a atualização ainda não é estável e contém alguns bugs que os desenvolvedores da Apple ainda precisam resolver. Se o aplicativo travar após a atualização do macOS Sonoma, você provavelmente está enfrentando um bug que veio com a atualização do Sonoma. Abordamos este guia extenso para ajudá-lo a corrigir travamentos de aplicativos no macOS Sonoma. Portanto, se você estiver enfrentando esse problema, poderá seguir as etapas acima para corrigi-lo.

