As 11 principais maneiras de corrigir o aplicativo BeReal que não mostra postagens

Corrigir o aplicativo BeReal que não mostra postagens de amigos no Android, iPhone

Corrigir o aplicativo BeReal que não mostra postagens de amigos no Android, iPhone

Aqui estão algumas correções que ajudarão você a resolver o BeReal que não mostra postagens:

Reinicie o telefone

Você pode consertar o aplicativo BeReal reiniciando o telefone, que é uma das soluções mais simples e eficazes. Ocasionalmente, pode ser necessário reiniciar o dispositivo se o aplicativo travar ou funcionar mal devido a pequenas falhas.

Verifique os servidores BeReal

Os servidores do BeReal podem ser a causa do problema se a sua conexão com a Internet estiver boa. No entanto, como saber se há um problema ou quando ele será resolvido? Bem, a equipe do BeReal atualiza regularmente sua página X (antigo Twitter) se houver uma interrupção. Se você tiver problemas para postar no BeReal, você deve tweetar sobre o seu problema; se alguém também estiver tendo esse problema, eles vão te pegar.

Verifique a sua conexão com a internet

Falando sério, pode não haver nada de errado com o aplicativo, mas sim com sua conexão. Certifique-se de ter um plano de navegação na Internet ativo se estiver usando dados móveis. Nesse caso, você pode tentar colocar seu dispositivo em modo avião por alguns segundos e reconectar-se à rede. Você deve ser capaz de resolver o problema desta forma.

No entanto, você pode tentar conectar-se a uma rede WiFi e verificar se ainda consegue acessar o BeReal, caso isso não ajude. Se você estiver conectado a uma rede WiFi, tente desligar o WiFi e ligá-lo novamente. Para se conectar aos dados móveis, se isso não funcionar, você pode usar o WiFi.

Desligue a VPN

Houve muitos relatos de usuários que tiveram dificuldade para acessar suas contas BeReal. Eles relatam não ter recebido a senha de uso único para ignorar o processo de verificação e login ao tentar entrar em sua conta BeReal.

Caso você esteja sofrendo do mesmo problema, seu telefone pode estar conectado a uma VPN. Pode ser necessário desabilitar a VPN até que o processo de login seja concluído se estiver tentando entrar no BeReal.

Pode haver um atraso na atualização do aplicativo Bereal, o que pode explicar por que Bereal não está postando. Portanto, você pode simplesmente verificar se há atualizações em sua app store ou Google Play Store se quiser acessar seu aplicativo Bereal. É possível que o problema de bereal Not Showing Posts desapareça assim que você atualizar o aplicativo bereal.

Bereal limpar cache

Há momentos em que o BeReal fica obstruído com dados de cache em segundo plano, fazendo com que ele não mostre as postagens. É necessário limpar a memória cache bereal no menu de informações do aplicativo. Você pode limpar a memória cache do Bereal seguindo estas etapas:

Pressione longamente o Sê real ícone. Vou ao Informações do aplicativo cardápio. Armazenar. Clique em Clique no Cache cardápio. Limpar cache do cardápio. Selecionedo cardápio.

Saia da sua conta e faça login novamente

Também pode haver alguns problemas na forma como o aplicativo acessa sua conta que o impedem de usar o BeReal corretamente. Na maioria dos casos, entretanto, o problema pode ser resolvido facilmente.

Para acessar o menu suspenso de três pontos, basta navegar no aplicativo BeReal, tocar no ícone da sua conta e selecionar sua conta. Para sair, role a página para baixo e clique no link de logout na parte inferior. Se você receber uma notificação de que saiu, confirme e aguarde um pouco antes de fazer login novamente.

Experimente a versão beta do BeReal

É a melhor opção experimentar a versão beta do Bereal se o Bereal não estiver exibindo suas postagens. Neste caso, é uma boa solução. Ao utilizar a versão beta do BeReal, os problemas de aproximação também foram resolvidos. Bereal pode estar carregando lentamente porque você está usando a versão antiga do aplicativo se demorar uma eternidade para carregar.

Existe, no entanto, a opção de baixar a versão beta do BeReal no aplicativo para iPhone. No entanto, você deve baixá-lo na Google Play Store se estiver usando um dispositivo Android. Vá para perfil > configurações > ajuda > entre em contato conosco > tornar-se versão beta > baixe a versão beta no aplicativo BeReal no seu iPhone.

No entanto, você pode baixar a versão beta do BeReal no Android pesquisando ‘BeReal’ na Play Store e instalando-o.

Reinstale o aplicativo BeReal

Caso, mesmo depois de tentar todo o possível para resolver o problema do Bereal Not Showing Posts, o Bereal Não mostrando postagens o erro persiste. Se o problema persistir, você pode querer reinstalar o aplicativo BeReal.

Depois de excluir o aplicativo, inicie-o novamente. Não haverá perda de dados para você. Depois disso, desconecte-se da rede. Você precisará então habilitar sua rede. Se não funcionar, tente novamente.

Redefinir configurações do telefone

Pode ser necessário redefinir as configurações do seu telefone se tudo mais falhar. É importante observar que isso redefinirá todas as configurações, incluindo permissões e configurações de dados, de volta aos seus padrões. Será necessário redefini-los. Veja como redefinir as configurações do seu Android ou iPhone:

iOS: Tocar Configurações > Geral > Transferir ou redefinir > Redefinir > Redefinir todas as configurações

Android: Abrir Configurações > Gerenciamento geral (ou sistema) > Redefinir > Redefinir configurações

Quando você redefine as configurações do seu telefone, outras implicações podem ocorrer além de consertar o aplicativo BeReal.

Relate o problema aos desenvolvedores

Sugerimos relatar o problema aos desenvolvedores do aplicativo se nenhuma das soluções mencionadas acima resolver o problema. Não há mais ninguém que possa ajudá-lo agora, exceto eles. Para resolver o problema, informe-os detalhadamente e eles sugerirão algumas soluções.

