As 11 principais maneiras de corrigir o problema de travamento do Assassin’s Creed Mirage

Com Assassin’s Creed Mirage, a série de ação e aventura da Ubisoft retorna à forma. Não há tantas missões secundárias incorporadas no Mirage como nos três jogos anteriores, e o jogo em si é comparativamente focado e simplificado. No entanto, há muitos usuários que relataram que não conseguem jogar o jogo como o Assassin’s Creed Mirage travando no PC. Bem, não há nada com que se preocupar, pois temos algumas soluções para esse problema. Portanto, caso precise dessas correções, leia o guia até o final.

Corrigir problema de travamento do Assassin’s Creed Mirage

Então, aqui estão algumas correções que ajudarão você a resolver o problema de travamento do Assassin’s Creed Mirage:

É possível perder alguns patches e/ou Microsoft .NET Framework se o seu sistema não for atualizado regularmente, o que fará com que o Assassin’s Creed Mirage não seja iniciado corretamente. Para garantir que você tenha as atualizações e patches mais recentes instalados, siga estas etapas:

Usando o teclado, pressione janelasdigite verificar se há atualizações e clique em Verifique se há atualizações. Verifique se há atualizações. O Windows procurará por atualizações disponíveis assim que você clicar O recurso de atualização automática do Windows baixa atualizações para você, se estiverem disponíveis. Para que a atualização tenha efeito, pode ser necessário reiniciar o computador. Caso não haja atualizações disponíveis, Você está atualizado aparecerá conforme mostrado abaixo.

Depois, tente iniciar Assassin’s Creed Mirage novamente. Se ainda assim não iniciar, tente a próxima correção.

Correção 2: execute o jogo com direitos de administrador

Assassin’s Creed Mirage também não será iniciado corretamente se você não tiver privilégios administrativos em seu computador, um requisito para sua funcionalidade completa. Para verificar se é esse o caso, você pode executar o programa como administrador:

Clique com o botão direito Assassin’s Creed Mirage na sua área de trabalho e selecione Propriedades. Compatibilidade aba. Tenha certeza de Execute este programa como administrador está checado. Para salvar as alterações, clique em Aplicar> OK. Clique noaba. Tenha certeza deestá checado. Para salvar as alterações, clique em Alternativamente, você pode selecionar Windows 8 na lista suspensa para executar este programa em modo de compatibilidade.

Correção 3: verifique a integridade dos arquivos do jogo

Também será impossível executar ou iniciar Assassin’s Creed Mirage se você tiver arquivos corrompidos ou ausentes. Aqui estão algumas maneiras de verificar se esse é o caso:

Lançador de jogos épicos

Aqui estão as etapas que você precisa seguir para verificar os arquivos do jogo no Epic Games Launcher:

Vá para sua Biblioteca e procure por Assassin’s Creed Mirage. Vou ao três pontos no lado direito da linha do jogo e clique Gerenciar. Para começar a verificar os arquivos do jogo, clique em Verificar. Seja paciente enquanto a validação é concluída. Pode levar algum tempo para que todos os seus arquivos sejam verificados. Se o seu Assassin’s Creed Mirage for iniciado com sucesso após a validação, execute-o novamente.

Ubisoft Conectar

Se desejar verificar os arquivos do jogo no Ubisoft Connect, siga as etapas abaixo:

No Ubisoft Connect, clique no botão Jogos guia, e você encontrará Assassin’s Creed Mirage. Clique em Propriedadesentão Ficheiros locaise então Verificar. Quando solicitado, selecione Reparar. Assim que os arquivos necessários forem baixados e restaurados, o Ubisoft Connect executará a tarefa para você. Se ainda tiver problemas para executar o Assasin’s Creed Mirage, tente iniciá-lo novamente.

Correção 6: reinstale os drivers da placa gráfica

O travamento do Assasin’s Creed Mirage também pode ser causado por drivers de placa gráfica desatualizados, incorretos ou ausentes. Se quiser que o AC Mirage funcione sem travar, você precisa ter certeza de que os drivers da placa gráfica estão atualizados. Certifique-se de que a instalação do novo driver seja feita corretamente, removendo primeiro os drivers antigos. Para fazer isso:

Então, bata Janelas + R ao mesmo tempo e digite devmgmt.msc. Adaptadores de vídeo categoria, clique com o botão direito sua placa de vídeo e selecione Desinstalar dispositivo. Clique duas vezes nocategoria,sua placa de vídeo e selecionedispositivo. Certifique-se de que a caixa Tentativa de remover o driver deste dispositivo esteja marcada e clique em Desinstalar. Se você tiver outra placa de vídeo, faça o mesmo para remover o driver. Depois disso, certifique-se de que o driver da placa gráfica esteja atualizado.

Correção 7: desative aplicativos desnecessários

Pode haver uma chance de que o Assasin’s Creed Mirage trave se outros programas de software interferirem no Epic Games Launcher ou no Ubisoft Connect. Você deve fechar todos os aplicativos não essenciais antes de começar a jogar.

Na barra de tarefas, clique com o botão direito qualquer espaço vazio e selecione Gerenciador de tarefas. Finalizar tarefa. Para fechar cada aplicativo que consome muitos recursos, selecione-o e clique em Da mesma forma, você deve ter cuidado com os jogos se tiver software antivírus, software VPN, P2P ou software de compartilhamento de arquivos, ou aceleradores ou gerenciadores de download instalados.

Correção 8: defina alta prioridade no gerenciador de tarefas

Você poderá executar o jogo corretamente em seu sistema Windows se atribuir ao Assassin Mirage uma prioridade mais alta no Gerenciador de Tarefas. Veja como:

Em primeiro lugar, clique com o botão direito no menu Iniciar e selecione Gerenciador de tarefas .

Navegue até o Processos guia e clique com o botão direito a tarefa do jogo Assassin’s Mirage.

Definir prioridade para Alto . Depois disso, para definir a prioridade como alta, selecionepara

Agora você pode fechar o Gerenciador de Tarefas.

Para verificar se Assassin’s Creed Valhalla trava no PC, execute o jogo.

Correção 9: desative o Firewall do Windows ou programa antivírus

Se você estiver tendo problemas para executar um jogo ou se conectar a um servidor em andamento, é provável que o Firewall do Windows Defender ou qualquer outro software antivírus de terceiros os esteja impedindo.

Neste caso, desligue ou desative temporariamente a proteção em tempo real e a proteção por firewall. Se o problema de Assassin’s Creed Mirage Crashing no PC tiver sido resolvido, você deverá executar o jogo novamente. Para fazer isso:

Vou ao Menu Iniciar e digite firewall .

Firewall do Windows Defender . Depois, nos resultados da pesquisa, selecione

Em seguida, no painel esquerdo, clique em Ativar ou desativar o Firewall do Windows Defender .

Depois, escolha o Desative o Firewall do Windows Defender (não recomendado) opção e clique em Configurações de rede privada e pública

Para salvar suas alterações, clique em OK depois de selecionar suas opções.

Por último, mas não menos importante, reinicie o seu computador.

Correção 10: defina alto desempenho nas opções de energia

Você deve definir o modo de alto desempenho em Opções de energia se o seu sistema Windows estiver funcionando no modo Balanceado. No entanto, esta opção consumirá mais energia ou bateria. Para fazer isso:

Vou ao Menu Iniciar > Tipo Painel de controle e clique nele.

Opções de energia sob Hardware e som . Agora você pode selecionarsob

Alto desempenho (desempenho final) . Para selecioná-lo, clique em

Feche a janela e desligue completamente o computador. Você pode fazer isso clicando no Menu Iniciar > Energia > Desligar .

É possível ligar novamente o computador depois de totalmente desligado.

Se isso resolver o problema do Assassin’s Creed Mirage Crashing no seu PC, tudo bem. Caso nenhum dos métodos funcione, tente o próximo.

Correção 11: reinstale o tempo de execução do Microsoft Visual C++

Se você estiver enfrentando vários problemas ou erros de jogo em seu computador, certifique-se de reinstalar o Microsoft Visual C++ Runtime. Veja como fazer isso:

Inicialmente, para abrir o Menu Iniciar, pressione o botão janelas tecla do seu teclado.

Tipo Aplicativos e recursos e selecione-o nos resultados da pesquisa.

Selecione os Programa(s) Microsoft Visual C++ da lista.

Desinstalar para cada programa. Clique empara cada programa.

Baixe o Microsoft Visual C++ Runtime mais recente do site oficial da Microsoft.

Para alterar os efeitos, reinicie o computador assim que o programa for instalado.

Resumir

Então, isso é tudo que temos sobre como consertar o travamento do Assassin’s Creed Mirage no PC. Obrigado por reservar um tempo para ler este guia. Esperamos que você tenha achado útil. Deixe-nos saber se você tiver alguma dúvida ou dúvida comentando abaixo.

LEIA TAMBÉM: