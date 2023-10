As 5 melhores maneiras de corrigir o código de erro 900 de League of Legends

Enfrentando o código de erro 900 do League of Legends? Aqui estão algumas maneiras que você pode seguir para resolver o problema.

Muitos usuários relataram problemas durante o jogo. Os jogadores disseram que sempre que recebiam esse erro, não conseguiam fazer login no jogo e jogá-lo. Não só isso, mas também enfrentaram problemas com a loja do jogo no LoL.

Se você não sabe por que está enfrentando o código de erro 900 em League of Legends ou como corrigi-lo, este artigo deve ajudá-lo. Estamos aqui com este guia onde listaremos as maneiras pelas quais você poderá resolver o problema que está enfrentando devido ao Código de erro 900 de League of Legends.

O que é o código de erro 900 de League of Legends e por que isso ocorre?

Há muitos jogadores que não sabem sobre o Código de erro 900 de League of Legends. A verdadeira razão por trás desse código de erro em League of Legends ainda não é certa, mas acreditamos que pode ser devido aos seguintes motivos.

Conexão instável com a Internet: Um dos principais motivos pelos quais você está enfrentando esse problema é uma conexão instável com a Internet. Sim, se a velocidade da sua conexão com a Internet for lenta e não funcionar corretamente, você enfrentará problemas.

Problemas do servidor: Os problemas do servidor são a outra razão pela qual você está enfrentando o problema. Se os servidores não estiverem funcionando corretamente, você enfrentará o problema.

Arquivos de jogo corrompidos: O problema de O código de erro 900 de League of Legends começará a ocorrer com você se os arquivos do jogo estiverem corrompidos.

Problemas de firewall: O jogo não funcionará se o Firewall o bloquear. O mesmo problema ocorrerá devido ao antivírus.

Insetos: O problema também pode ocorrer no seu sistema se houver alguns pequenos bugs nos arquivos do jogo ou no seu sistema. Também causará o código de erro 900 de League of Legends.

Maneiras de corrigir o código de erro 900 de League of Legends

O código de erro 900 de League of Legends não é um problema muito sério com o qual você deva se preocupar. Isso pode ser facilmente corrigido seguindo as etapas listadas abaixo-

Verifique o status do servidor

Se você está recebendo o Código de erro 900 de League of Legends, a primeira coisa que sugerimos que você faça é verificar o status do servidor. É provável que o problema esteja ocorrendo com você devido a algum problema de status do servidor. Portanto, será bom para você verificar o status do servidor e evitar o incômodo de seguir as etapas listadas abaixo. Você pode verificar o status do servidor aqui.

Se não houver problemas com os servidores do jogo, você poderá continuar com as etapas mencionadas abaixo. No entanto, se a página de status do serviço relatar algum problema com o servidor, você não deverá continuar com as etapas abaixo e esperar até que os problemas do servidor sejam resolvidos.

Reinicie o cliente

Se os servidores estiverem funcionando corretamente e você ainda tiver o mesmo problema, sugerimos que você reinicie o cliente em seu sistema para verificar se isso está ocorrendo devido a pequenos bugs ou não. Às vezes, o problema também começará a ocorrer se o problema estiver ocorrendo devido a algum problema na inicialização dos serviços em segundo plano. Portanto, reinicie o cliente e verifique se o problema foi resolvido ou não.

Reparar os arquivos do jogo

Há chances de que os arquivos do jogo não estejam funcionando devido a alguns problemas de arquivos corrompidos. Será bom verificar se os arquivos do jogo estão funcionando corretamente ou não. Muitos usuários relataram que os arquivos do jogo estavam corrompidos, por isso estavam enfrentando o problema. Você pode verificar facilmente se os arquivos do jogo estão corrompidos ou não. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Abra o Ferramenta de reparo de motim . Se você ainda não possui essa ferramenta, pode baixá-la aqui.

. Se você ainda não possui essa ferramenta, pode baixá-la aqui. Agora, selecione o jogo.

Clique no Forçar atualização opção.

Você também pode selecionar as outras opções de acordo com suas necessidades.

Agora, clique em Começar .

. Aguarde a conclusão do procedimento.

Feito isso, reinicie o sistema e verifique se o problema foi resolvido.

É importante que os usuários garantam que o Windows que estão usando esteja executando a versão mais recente. Se o Windows for executado em uma versão mais antiga, você provavelmente enfrentará o problema. O jogo requer o Windows mais recente para funcionar corretamente e, se o seu sistema não o tiver, você enfrentará muitos problemas. Assim, será bom verificar o Windows Update no PC e garantir que ele esteja rodando na versão mais recente. Você pode seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Abrir Configurações através de Windows + eu combinação de teclas.

através de combinação de teclas. Clique em Atualizações do Windows no painel esquerdo e clique em Verifique se há atualizações.

Instale todas as atualizações disponíveis agora.

Depois de fazer isso, verifique se o problema foi resolvido ou não.

Desinstalar e reinstalar o cliente LoL

Mesmo depois de tentar os métodos acima para resolver o código de erro 900 de League of Legends, se o mesmo problema persistir, sugerimos que você desinstale-o e instale-o novamente em seu sistema. Há chances de que alguns arquivos do jogo não estejam instalados corretamente por algum motivo, então será bom que os usuários desinstalem e reinstalem o jogo. Muitos usuários tentaram fazer isso e o jogo começou a rodar depois disso. Você também pode fazer isso em seu sistema para verificar se funciona na resolução do problema ou não.

Empacotando

Muitos usuários enfrentaram o Código de erro 900 de League of Legends. Neste guia, listamos as maneiras de resolvê-lo. Esperamos que este guia tenha sido útil para corrigir o problema do código de erro 900 de League of Legends. Vejo você no próximo.

