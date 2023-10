As 5 principais maneiras de consertar um iPhone ou iPad bloqueado em 2023

Enfrentando problemas com um iPhone ou iPad emparedado? Respire com calma! Aqui está um breve resumo de soluções para colocar seu dispositivo em funcionamento: Forçar reinicialização: Uma simples reinicialização forçada geralmente pode resolver pequenos problemas. Modo de recuperação: conecte seu dispositivo a um computador e restaure-o usando o iTunes ou o Finder. Modo DFU (atualização de firmware do dispositivo): Este é um modo de restauração mais profundo que pode ajudar consertar um iPhone ou iPad bloqueado quando outros métodos falham. É crucial fazer backup regularmente de seus dados para evitar qualquer perda potencial. Quer um guia mais detalhado sobre como conserte seu iPhone ou iPad bloqueado? Continue lendo nosso artigo detalhado abaixo para obter todos os insights.

Os iPhones e iPads mais recentes oferecem a liberdade de instalar versões beta do iOS e iPadOS. No entanto, às vezes, como um iniciante, você pode cometer erros, e isso pode levar ao bloqueio do seu iPhone ou iPad mesmo em 2023. Embora o mecanismo de segurança contra falhas da Apple seja projetado de forma que os telefones possam se recuperar, às vezes até isso falha, e seu iPad ou iPhone podem ficar bloqueados.

Se isso aconteceu com você, não se preocupe. Neste guia, explicaremos como o bricking é causado e como você pode consertar um iPhone ou iPad travado em 2023.

O que significa iPhone ou iPad bloqueado?

Em termos leigos, se você conhece um tijolo, é um pedaço sólido de solo cozido. A única utilização do tijolo é na construção de paredes ou edifícios. Não há propósito nisso. Da mesma forma, se o seu iPhone ou iPad estiver bloqueado porque o formato se assemelha ao de um tijolo, ele será inútil e nem ligará.

Como um iPhone ou iPad pode ser bloqueado?

Um iPhone ou iPad pode ficar bloqueado por vários motivos. O motivo mais comum para iPhones bloqueados é o jailbreak. Normalmente, usuários novatos tentam desbloquear seus iPhones por meros benefícios que resultam no bloqueio de iPhones ou iPads. Fora isso, muitos usuários hoje em dia estão tentando instalar e usar as versões Beta do iOS ou iPadOS. Isso causa o mesmo problema. Se o seu iPhone ou iPad estiver travado, a próxima seção o ajudará a consertar.

Como consertar um iPhone ou iPad bloqueado em 2023

Veja como você pode consertar um iPhone ou iPad bloqueado. Embora ambos os dispositivos funcionem em sistemas operacionais diferentes, as funções e os botões são quase os mesmos. Certifique-se de passar por essas correções na série em que estão escritas.

Etapa 1: instale o iTunes em seu PC com Windows

Este método é adequado apenas para usuários de PC com Windows porque, se você tiver um Macbook, reviver seu iPhone ou iPad bloqueado não exigirá a instalação de nenhum software. No entanto, se você tiver um PC com Windows, precisará instalar o iTunes a partir do site oficial ou aqui está o link para agilizar o processo.

Clique em Download e vá para a pasta Downloads para iniciar o processo de instalação. Depois de instalado, continue com a próxima etapa.

Etapa 2: coloque seu iPhone ou iPad no modo DFU

O modo DFU significa modo de atualização de firmware do dispositivo. Este modo é especialmente usado em dois casos: jailbreak ou conserto de um dispositivo bloqueado. De qualquer forma, você terá que fazer algum trabalho de base para tirar seu dispositivo da condição de tijolo.

Se você tiver um modelo iPhone 8 ou posterior, será necessário pressionar e deixar o botão Aumentar volume e, em seguida, pressionar e soltar rapidamente o botão Diminuir volume. Por último, pressione e segure o botão lateral por algum tempo até ver a tela de recuperação. Por acaso, se você vir o logotipo da Apple, reinicie o processo.

Agora, se você estiver usando o iPhone 7 ou modelos mais antigos, precisará pressionar o botão Diminuir volume e o botão Liga / Desliga ao mesmo tempo. E mantenha-o pressionado até entrar na tela de recuperação. Da mesma forma, se você vir o logotipo da Apple, será necessário iniciar o processo novamente.

Para iPads, a segunda opção é válida, pois você deve pressionar os botões Diminuir volume e Ligar/desligar juntos. Quando estiver no modo DFU, você poderá prosseguir com as próximas etapas.

Etapa 3: Recupere seu iPhone ou iPad bloqueado

Para Macbooks:

Abra o aplicativo Finder no seu Macbook. Enquanto o seu iPhone estiver no modo DFU, conecte-o com o cabo. Você verá uma opção dizendo Restaurar Iphone ou iPad. Clique nisso. O Finder baixará e instalará o firmware mais recente, e seu iPhone ou iPad será restaurado e desbloqueado.

Para PC com Windows:

No seu PC com Windows, abra o iTunes. Faça login com seu ID Apple e senha. Enquanto o seu iPhone ou iPad estiver no modo DFU, conecte-o usando o cabo. Assim que conectá-los, você verá uma notificação informando que seu iPhone ou iPad está conectado. Clique nessa notificação e selecione Restaurar Iphone ou iPad.

É isso. Seu iPhone ou iPad agora está restaurado.

Considerações adicionais a serem lembradas ao desbloquear seu dispositivo

Embora seja certamente possível desbloquear seu iPhone ou iPad, é importante notar que todos os seus dados armazenados que não foram armazenados em backup no iCloud serão apagados e você começará com um dispositivo limpo.

Portanto, antes de iniciar este processo, certifique-se disso. Além disso, se o seu dispositivo estiver bloqueado e não puder ser consertado usando o iTunes ou o Finder, pode ser necessário levar seu iPhone ou iPad a um centro de serviço autorizado da Apple.

Além disso, é sempre aconselhável que você não possa restaurar o iPhone de outra pessoa, pois assim que clicar em Restaurar iPhone e se o seu ID Apple não corresponder, você precisará inserir a senha, que você não conhece.

O que fazer se o iPhone ou iPad ainda não estiver desbloqueado?

Se o seu iPhone estiver bloqueado devido a causas naturais, como durante a atualização ou carregamento, ou se a bateria estiver completamente descarregada, ele estará coberto pela garantia. Isso significa que você pode entrar em contato com a Apple Store local e levar seu iPhone ou iPad para manutenção, e eles consertarão o problema.

No entanto, se o seu iPhone ou iPad foi bloqueado em circunstâncias como jailbreak ou instalação de uma versão beta do iOS, a garantia será anulada. Nesse caso, o centro de serviço poderá cobrar pelos danos causados ​​ao seu smartphone e, em seguida, consertar para você. Curiosamente, se você tiver um plano Apple Care, as coisas podem ser diferentes. Mas isso difere de país para país.

