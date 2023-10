As 7 principais maneiras de corrigir a notificação do aplicativo Cash não desaparecerá

O dinheiro pode ser enviado e recebido usando o Cash App, assim como ações e Bitcoin podem ser comprados, vendidos e enviados e recebidos usando o Cash App. No entanto, as notificações constantes que ele envia quando você não está usando o aplicativo podem ser irritantes. Bem, nesse cenário, desativá-lo pode ser útil para você.

No entanto, muitos usuários começaram a relatar que a notificação do aplicativo Cash não irá desaparecer. Bem, não se preocupe se você estiver enfrentando isso, pois temos alguma solução para esse problema. Então, vamos verificá-los.

Como consertar a notificação do aplicativo Cash que não desaparece

Então, aqui estão algumas correções que ajudarão você a resolver o problema de notificação do aplicativo Cash que não desaparece:

Correção 1: verificar solicitações

É fácil de consertar. Certifique-se de que suas solicitações estejam corretas. Você também pode enviar uma notificação para alguém que não está respondendo, e o Cash App fará isso por você se essa pessoa não responder. O Cash App deixará de enviar notificações sobre a solicitação ao verificá-la, independentemente do que decidirem fazer.

Portanto, verificar as solicitações da sua conta pode ajudá-lo a interromper ou reduzir as notificações vermelhas no seu aplicativo.

Não importa o quão importante a atualização possa ser, você pode impedir que o Cash App lhe envie notificações se você estiver farto de recebê-las. Ele manterá suas barras de notificação livres e limpas, mesmo se você ainda receber notificações no aplicativo, por e-mail e por texto.

Correção 2: os servidores Cash App precisam ser corrigidos

É necessário esperar que o servidor volte a ficar online após ocorrer um erro no servidor. Em alguns casos, talvez não seja necessário porque você pode executar a ação offline.

Quando o servidor estiver em backup, você atualizará a solicitação quando o servidor estiver em backup, mesmo que o servidor ainda tenha problemas. Fora isso, você terá que esperar até que o servidor se corrija, o que não demorará muito.

Você pode verificar outros motivos neste guia se estiver esperando há muito tempo, além de um erro de servidor. Então, visite o Detector de queda website para verificar se o servidor está inativo ou se outros problemas precisam ser resolvidos ou para verificar regiões do mundo afetadas pela interrupção. A melhor coisa a fazer se sua área não for afetada ou se o servidor estiver ocupado é resolver outros problemas desta lista em vez do problema atual.

Correção 3: desative as notificações

Desative as notificações do aplicativo e veja se isso ajuda a corrigir o problema da notificação que não desaparece. Você não receberá notificações novamente até que desative as notificações do dispositivo, ao contrário de desativar as notificações no aplicativo.

Você não pode delegar a tarefa ao seu telefone ao desativar as notificações no aplicativo porque o aplicativo é responsável por atender a essa solicitação. Se houver bugs, o aplicativo provavelmente não atenderá a essa solicitação, então é melhor delegá-la ao telefone.



Desta forma, você pode controlar seu painel de notificação ao desligá-lo em seu dispositivo. Como o seu dispositivo impede que as notificações cheguem ao seu painel de notificações, o Cash App não será capaz de notificá-lo sobre qualquer ação ou atividade, a menos que ignore o seu dispositivo.

Porém, se você preferir remover o bug, verifique os outros métodos abaixo. Este é um dos métodos mais eficazes para resolver problemas de bugs.

Correção 4: saia e faça login

Muitas plataformas, incluindo Cash App, suportam logout e login novamente para correção de bugs. Nesse caso, a conexão interrompida entre sua conta e o servidor explica a lógica.

É possível remover bugs da sessão atual do usuário fechando a sessão atual e criando uma nova. Não há garantia de resultados imediatos com este procedimento, mas é recomendado.

Correção 5: limpe o cache

Os caches estão entre as unidades de armazenamento mais importantes a serem direcionadas ao remover bugs do seu aplicativo. Se você não limpou o cache e fez o aplicativo funcionar perfeitamente, provavelmente não resolveu os problemas de bug.

Não é garantido que todos os problemas de bugs sejam corrigidos, mas é um dos métodos mais fáceis de limpar bugs em seu aplicativo e dispositivo. A memória não é permanentemente afetada por bugs, pois eles causam mau funcionamento temporário no seu aplicativo ou dispositivo.

Em vez de alugar um espaço na cache, estão apenas a alugar um edifício que será limpo assim que a cache for limpa. Certifique-se de não limpar o armazenamento do aplicativo ao limpar o cache, pois você perderá dados e arquivos valiosos.

Se você acessar sua conta pela web, limpe apenas os cookies do navegador e o cache do aplicativo. Como o armazenamento do aplicativo também pode conter bugs, você também pode limpá-lo se não se importar em perder seus dados.

Você não deveria ter que se estressar/esquecer manualmente que está executando uma versão antiga de um aplicativo, configurando seu dispositivo para atualizar aplicativos automaticamente.

Em caso de erro ou incapacidade de executar uma atualização automática, seus aplicativos não serão atualizados. Depois disso, você pode corrigir manualmente os bugs causados ​​por versões antigas e resgatar o Cash App delas. Em alguns casos, mas não em todos, não atualizar seu aplicativo aumenta o risco de ocorrer um bug.

Você receberia uma nova atualização se houvesse um bug na versão que você está usando que causasse problemas e falhas no aplicativo. No entanto, se você não atualizar seu aplicativo, perderá esta versão livre de bugs.

Correção 7: reinstale o aplicativo Cash

Também existe a opção de reinstalar o Cash App. O processo funciona de forma semelhante à atualização do seu aplicativo, mas você precisa reinstalar o aplicativo atual.

Sempre que você desinstalar um aplicativo, seu dispositivo funcionará como se nunca tivesse sido instalado antes, o que significa que você terá que inserir todos os dados e arquivos novamente ao reinstalá-lo.

O aplicativo também funciona melhor quando reinstalado com mais espaço, pois libera espaço no seu dispositivo. No entanto, você não deve usar este método se quiser proteger seus dados.

