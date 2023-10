As 8 principais maneiras de consertar o namoro no Facebook não está funcionando ou está fora do ar

O Facebook Dating é uma maneira única de encontrar pessoas no Facebook. É um espaço seguro e privado onde você pode criar um perfil de namoro e se conectar com outros solteiros. Ele usa uma variedade de fatores para combiná-lo com outros solteiros, incluindo sua idade, localização, interesses e atividade no Facebook.

Você também pode optar por ver pessoas em sua rede de amigos de amigos do Facebook ou nos mesmos eventos ou locais que você. Possui recursos importantes como correspondência inteligente, perfis de namoro separados, paixões secretas, recursos de segurança, etc., para aprimorar a experiência de namoro.

O Facebook Dating não está funcionando ou está fora do ar? Se você está tendo dificuldades para acessar o namoro no Facebook, este artigo é o lugar adequado para você resolver o problema. Você precisa seguir as instruções fornecidas usando as informações fornecidas para resolver o problema que está enfrentando.

Enfrentando problemas com o Facebook Dating? Se o namoro no Facebook não estiver funcionando ou você não conseguir usá-lo, pode ser pelos seguintes motivos:

Aplicativo desatualizado do Facebook Serviço de localização desativado Conexão de internet instável ou lenta Servidor do Facebook fora do ar Bugs dentro do aplicativo

Abaixo estão todas as maneiras que você pode seguir para corrigir esse problema com o Facebook Dating-

Corrigir problemas de Internet

Uma conexão de Internet não confiável ou instável pode fazer com que o recurso de namoro do Facebook não funcione. Você deve verificar a velocidade da Internet para ver se sua rede está estável. Se a sua Internet estiver lenta, você pode tentar as seguintes maneiras de consertar-

Tente reconectar-se aos dados do celular, desligando-o e ligando-o novamente.

Você também pode ativar e desativar o modo avião para restabelecer novas redes celulares.

Se você estiver usando Wi-Fi, tente desconectar e reconectar ao Wi-Fi.

Verifique se há problemas no servidor

Às vezes, o problema com o namoro do Facebook e outros recursos que não funcionam corretamente pode ser devido a problemas subjacentes no servidor do Facebook, e não no seu dispositivo, aplicativo ou conexão. Verifique os servidores do Facebook para ver se eles estão inativos ou funcionando bem. Você pode usar o Detector de queda para verificar o status do servidor do Facebook.

O Downdetector mostrará quaisquer problemas contínuos de servidor no Facebook e os problemas de servidor relatados pelos usuários nas últimas 24 horas. Se os servidores do Facebook estiverem inoperantes, você não poderá fazer nada, então terá que esperar um pouco.

Se você estiver usando uma versão desatualizada do Facebook, isso pode causar problemas como o não funcionamento do Facebook Dating. A atualização do aplicativo também corrigirá quaisquer problemas de segurança que impeçam o funcionamento correto do aplicativo. Você pode seguir as etapas abaixo para atualizar o aplicativo-

No seu dispositivo Android, abra o Loja de jogos enquanto no seu dispositivo iOS, abra o Loja de aplicativos .

o o Procure o Facebook app aqui e abra-o na listagem.

Você verá um Atualizar botão aqui; toque no Atualizar botão para atualizar o aplicativo.

Observação- Se você não encontrar o botão de atualização, significa que o Facebook já está atualizado para a versão mais recente disponível.

É provável que seus serviços de localização tenham sido desativados. Isso não lhe daria acesso ao recurso de namoro no Facebook, já que o namoro no Facebook precisa sugerir correspondências ao seu redor com base em sua localização geográfica. O aplicativo pode funcionar mal se os serviços de localização forem desativados. Você pode ativar os serviços de localização usando as informações fornecidas nas etapas a seguir-

No Android

Vou ao Configurações do seu celular.

A seguir, vá para o Aplicativos seção.

Na lista de aplicativos, localize Facebook e abra-o.

A seguir, toque em Permissões .

Aqui, selecione o Localização opção.

Nas permissões fornecidas, selecione Permitir apenas durante o uso do aplicativo .

No iPhone

Vou ao Configurações do seu iPhone.

Toque em privacidade e segurança e a seguir Serviços de localização .

Em seguida, selecione Facebook e selecione ainda a opção Ao usar o aplicativo.

Existem arquivos temporários ocultos armazenados em seu dispositivo como cache, o que reduz o tempo de carregamento enquanto você usa os aplicativos. Você precisa limpar seu cache, que pode incluir arquivos corrompidos, etc., o que pode impedir o funcionamento do namoro no Facebook.

No Android

Vou ao Configurações do seu telefone/tablet Android.

Toque em Aplicativos e, em seguida, ligue o aplicativo Facebook .

Em seguida, toque em Limpar cache para limpar o cache do aplicativo.

No iPhone

Não há possibilidade de limpar o cache no iPhone ou iPad, então você deve excluir o aplicativo e baixá-lo novamente para usar o recurso de namoro do Facebook.

Muitas vezes acontece que o Facebook Dating está funcionando bem, mas os usuários não recebem notificações. Isso faz as pessoas acreditarem que o Facebook Dating não está funcionando em seus dispositivos. Se você desativou as notificações do seu aplicativo do Facebook, não será notificado sobre o namoro no Facebook. Você terá que ativar as notificações do Facebook para corrigir o problema.

Inicie o aplicativo do Facebook em seu telefone.

Toque no Cardápio (ícone de hambúrguer) no canto superior direito.

Toque em Configurações e privacidade e depois Configurações .

Debaixo de Preferências selecione os Notificações opção.

Agora você pode alterar facilmente quais notificações deseja receber.

Outra coisa que você pode tentar fazer é reinstalar o aplicativo do Facebook. O problema pode ser causado por bugs no aplicativo ou arquivos de instalação corrompidos, que serão corrigidos com a reinstalação do aplicativo. Veja como você pode reinstalar o aplicativo do Facebook-

Toque e segure o aplicativo do Facebook e, em seguida, toque no Desinstalar/Excluir opção.

Confirme a desinstalação do aplicativo quando solicitado.

Agora, vá para o Loja de jogos no seu telefone/tablet Android. Se você possui um iPhone/iPad, vá para o Loja de aplicativos .

Toque na barra de pesquisa aqui e pesquise Facebook .

Nos resultados da pesquisa, abra Facebook e depois toque em Instalar para instalar o aplicativo.



Depois que o aplicativo estiver instalado, inicie-o e faça login na sua conta do Facebook.

Ajuda do Facebook

Se nada funcionar para você e você tiver tentado todos os truques possíveis da lista, relate o problema ao Facebook. Você pode fazer isso facilmente seguindo as etapas fornecidas a seguir.

Abra o Aplicativo Facebook.

Em seguida, toque no Cardápio ícone no canto superior direito.

Toque em Ajuda e suporte.

Em seguida, selecione o Reportar um problema opção.

A seguir, toque em Continuar a relatar um problema opção.

Você será perguntado se deseja incluir logs no relatório. Toque em Incluir em um relatório incluir dados de registro; em seguida, toque em Não incluir no relatório .

A seguir, selecione o Namorando opção.

Depois disso, descreva o problema que você está enfrentando. Se quiser incluir uma captura de tela do problema, você também pode fazer isso.

Em seguida, toque no Enviar botão no canto superior direito para relatar o problema.

Conclusão

Se você está tendo problemas com o Facebook Dating, há algumas coisas que você deve verificar se os servidores do Facebook estão funcionando e se não há problemas com sua internet. Você pode seguir todas as etapas de solução de problemas mencionadas no artigo acima para consertar o namoro do Facebook que não funciona ou está inoperante.

