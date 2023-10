As 8 principais maneiras de consertar o OpenAI afirma que o limite de taxa global foi excedido

A inteligência artificial (IA) amigável aos humanos é desenvolvida e promovida pela OpenAI, que é um instituto e empresa de tecnologia focado em pesquisa e desenvolvimento. MessageGPT responde a perguntas de acompanhamento, reconhece erros, desafia falsas suposições e rejeita solicitações inadequadas.

No entanto, a Open AI diz que o limite de taxa global excedido é um desses erros, e é por isso que estamos aqui; neste artigo, você aprenderá sobre este tópico. Portanto, vamos começar com o guia.

Qual é o limite de taxa global excedido no OpenAI?

No ChatGPT, o erro OpenAI Global Rate Limit Exceeded, também conhecido como erro de capacidade AT, refere-se a uma situação em que os servidores ChatGPT estão sobrecarregados com tráfego e não conseguem lidar com todas as solicitações.

Há um limite na capacidade do servidor de lidar com todas as solicitações, e o servidor ChatGPT não pode lidar com o tráfego, a menos que possa reduzir o número de solicitações.

Faltando apenas alguns dias, o Chat GPT da OpenAI adicionou milhões de novos usuários. Não se previa que a empresa de desenvolvimento de software veria um aumento tão grande no número de usuários.

Vários novos usuários se cadastraram no OpenAI, fazendo com que os servidores atingissem seus limites. É a razão pela qual a OpenAI atingiu seu limite de taxa global excedido. Usuários registrados recentemente encontraram este erro ao tentar usar o site.

Há um limite de quantas pessoas podem se cadastrar nos servidores da OpenAI, portanto novos cadastros não estão mais disponíveis. Por enquanto, OpenAI não permite a criação de novas contas para usar o Chat GPT. Em breve haverá reinício das inscrições. É possível optar por receber uma notificação quando o cadastro de novas contas for retomado.

O que Open AI significa por limite de taxa global excedido?

Não há nada mais frustrante do que receber uma mensagem de erro sobre “Limite de taxa global excedido” ao usar um dos programas da OpenAI como o Chat GPT.

Não é muito diferente do erro que você pode encontrar quando seu site recebe muitas solicitações (tráfego).

Vários aplicativos e sites utilizam servidores não apenas para processar e armazenar as informações de seus usuários, mas também para processar e responder às suas solicitações, que é basicamente qualquer ação que você possa realizar no site, como fazer login ou entrar em contato com um chatbot de inteligência artificial, como bate-papo GPT.

Uma vez recebida pelo servidor, a solicitação pode ser processada e executada permitindo a ação.

É possível que o site da OpenAI experimente o que equivale a um erro de sobrecarga quando há muitas solicitações sendo enviadas ao servidor, o que é semelhante a quando você está conversando com muitas pessoas ao mesmo tempo e eventualmente fica frustrado.

Isso indica que há muitas solicitações de API (Interface de Programação de Aplicativo) sendo enviadas rapidamente quando o erro “Limite de taxa global excedido” aparece no site da OpenAI.

Como consertar IA aberta, digamos que o limite de taxa global foi excedido

Aqui estão algumas correções para resolver o problema de Open AI que diz que o limite de taxa global foi excedido:

#1. Espere algumas horas

Na maioria dos casos, dar tempo, de preferência algumas horas, pode resolver o erro “Limite de taxa global excedido”.

Da mesma forma, se você excedeu o número de tokens gratuitos nos sites da OpenAI, como Chat GPT ou GPT-3, você pode optar por atualizar para um plano pago inserindo suas informações de faturamento.

Dependendo de quanto tempo você espera, os tokens podem começar a se regenerar e o erro de limite excedido pode desaparecer.

É muito semelhante ao site que diz para você diminuir a velocidade ao receber o erro “limite de taxa global excedido”.

Você está desacelerando as solicitações do seu site e dando a ele a chance de atendê-las depois de várias horas.

#2. Recarregue a página

Às vezes, falhas no site podem ser corrigidas atualizando a página. No momento em que o navegador envia sua solicitação ao servidor, a página começa a ser processada.

Mesmo que o usuário interrompa a solicitação ou a cancele, o servidor continua trabalhando nela. Recarregar ou atualizar uma página gera uma segunda solicitação, que é processada simultaneamente com a primeira solicitação.

Nem o PHP nem o servidor verificam ativamente se a conexão foi encerrada. É neste ponto que o servidor percebe que a solicitação foi abortada e tenta retornar seus resultados.

Usar a internet dessa forma é como estar em um ambiente desconectado. No que diz respeito ao navegador, o servidor não sabe nada sobre ele. Para atender à solicitação, o servidor simplesmente sabe que ela foi feita.

Basicamente, você está solicitando ao servidor que forneça a versão mais recente dessa página da web ao atualizá-la, o que pode corrigir muitos erros.

#3. Aguarde a correção do problema do servidor

Sempre que o servidor de um site fica inativo, o site fica inutilizado durante esse período.

Nesse caso, pode ser que o erro de limite excedido esteja sendo exibido no site da OpenAI, pois indica que a página está tentando carregar o que você está solicitando.

Geralmente é possível resolver problemas que fazem com que um servidor fique inativo rapidamente. Geralmente, os servidores do site OpenAI voltam a funcionar em 20 minutos ou menos.

#4. Use outro navegador

Você pode querer mudar para outro navegador se suspeitar que seu navegador está causando problemas no site da OpenAI.

Nesse caso, você pode mudar do Chrome para o Safari ou vice-versa se estiver usando o Google Chrome. Se você fizer isso, seu problema poderá ser resolvido.

Na sessão inicial de solução de problemas, foi sugerido atualizar os nomes dos modelos para os atuais com base nas APIs OpenAI. É possível que surjam problemas inesperados quando os nomes dos modelos ou versões mudam. Portanto, garantir que você esteja usando os nomes de modelo corretos e mais atuais pode resolver o problema.

#6. Verifique o status do crédito

Também existe a possibilidade de créditos expirados causarem esse erro. A API da OpenAI pode ser bloqueada se você ficar sem créditos ao usar seus serviços. Você pode resolver esse problema renovando ou adquirindo mais créditos.

#7. Adicionar informações de cartão de crédito

Alguns usuários descobriram que adicionar as informações do cartão de crédito à conta pode ajudá-los, mesmo que não sejam cobrados pelo uso. Em alguns casos, mesmo serviços gratuitos podem exigir que os detalhes de pagamento sejam arquivados na OpenAI.

#8. Gere uma nova chave de API

Houve casos de usuários que descobriram que a geração de uma nova chave de API resolveu o erro de limite de taxa. A criação de uma nova chave de API pode ser necessária se você tiver tentado os outros métodos e ainda tiver o problema.

