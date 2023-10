As confissões de Paulina Gretzky sobre como encarar o futuro com positividade

Paulina Gretzky, modelo e filha da lenda da NHL Wayne Gretzky, que também se casou com a estrela do LIV Golf, Dustin Johnson, recentemente falou sobre seus empreendimentos mais recentes. Gretzky compartilhou suas intenções de poder ajudar de qualquer maneira possível e ao mesmo tempo querer enviar positividade e amor ao mundo.

Gretzky foi entrevistada recentemente pela Health and Wellness para a edição de outubro e disse: “Você chega a um ponto em que você é duro consigo mesmo e não deveria ser – somos os únicos que colocamos limites em nós mesmos e acho que agora é a hora do meu novo capítulo – não um novo eu, mas um eu que está evoluindo.”

Ela está esperando ajudar “Quero ajudar de todas as maneiras possíveis, principalmente quando se trata de enviar positividade e amor.”

Paulina Gretzky está pronta para a próxima empreitada

Gretzky está cheia de energia e procurando empreender novos empreendimentos, embora não tenha especificado se gostaria de fazer a diferença abraçando seu carreira de modelo, atuação e design.

Ao ser fotografada em sua casa em North Palm Beach com seus dois filhos, Tatum e River, ela revelou que “eu estava presa nisso, ‘O que Paulina Gretzky vai fazer?‘”, ela elaborou. “Mas tipo, eu nem sempre sei e é normal não saber – muitos de nós não sabemos – mas, ao mesmo tempo, eu gosto de quem eu sou – eu amo quem eu sou – e eu sou pronto para se aventurar agora.”

Paulina mencionou que as mulheres devem apoiar umas às outras “Energia positiva, superando obstáculos e apenas pensando em Como Ser Feliz, principalmente para as mulheres. as mulheres podem ser nossas críticas mais duras e todo mundo quer nos separar, mas às vezes fazemos isso uns com os outros. Aprendi com o tempo que não há problema em ficar chateado. Vamos apenas processar isso de uma forma saudável.”