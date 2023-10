As esperanças dos playoffs do Inter Miami diminuem sem Messi, admite o técnico Tata Martino

TA chegada de Lionel Messi ao Inter Miami foi sem dúvida uma virada não só para o time, mas para toda a MLS.

Todos os olhos ao redor do mundo estavam voltados para Equipe baseada na Flóridanão apenas em termos de atenção, mas também em termos de desempenho.

A equipe começou a conquistar resultados e sonha em chegar ao jogos decisivos.

No entanto, seguindo Messi lesão, esses sonhos estão desaparecendo.

Inter Miami O técnico Gerardo “Tata” Martino admitiu que as chances de seu time chegar aos playoffs estão diminuindo.

Ele reconheceu que é quase certo que eles serão abandonadocomo ele mencionou em um conferência de imprensa:

“As chances de a situação depender de nós acabaram. Agora, as chances são mínimas, mas não temos mais controle total. Fico triste porque nossas chances estão desaparecendo. Não temos mais controle sobre nosso destino.”

Quando Messi retornará?

Lionel Messi não joga desde então 20 de setembroquando ele estava em campo por 38 minutos no Inter Miami Vitória por 4-0 sobre Toronto FConde sofreu um problema muscular que o manteve afastado dos gramados por enquanto.

Em resposta a isso, Martinho mencionou que podemos ver ‘A pulga’ de volta à ação muito em breve.

“Messi está cada vez mais perto de voltar a jogar. Como dissemos, vamos avaliar até sexta-feira para ver se ele está em condições [to play]. O mais importante é que ele está deixando a lesão para trás, aos poucos encontrando sua melhor forma, e vem treinando muito bem com o departamento médico. Depois disso, veremos o que é mais conveniente.”

Tudo Messi. Metade do preço

Uma perspectiva sombria para o Inter Miami

Atualmente, o Equipe baseada na Flórida é o penúltimo no Conferência Leste do MLS com apenas 33 pontosatrás das vagas dos playoffs por 5 pontos com 3 jogos deixou para jogar.

Messi e seus companheiros precisarão de um combinação de resultados para chegar aos playoffs, tendo conquistado apenas dois pontos dos 12 disponíveis desde o Argentino ficou ferido, resultante de dois empates e duas derrotas em quatro partidas.