As melhores skins de agente para jogar como terroristas e contra-terroristas no jogo

CS:GO tem muitas opções para adicionar variedade ao seu jogo, e elas não param na compra de skins de armas. Mudar a aparência dos próprios jogadores também é popular, apesar do fato de as skins dos agentes terem sido controversas desde o seu início. Por exemplo, alguns jogadores acreditam que alguns deles afetam a visibilidade do jogador e, portanto, podem afetar o resultado da partida. Se você deseja alcançar resultados como os melhores jogadores de Classificações de jogadores profissionais de CS:GO, então este artigo escrito por Volodymyr Huda é para você. Você aprenderá sobre as melhores skins para os agentes atuarem como terroristas e contra-terroristas.

O que prestar atenção ao escolher skins para agentes do lado T e CT

Para escolher as melhores skins de agente CS GO, você precisa determinar os critérios pelos quais iremos classificá-los. Se partirmos apenas das preferências pessoais, não poderemos chegar a nada definitivo, já que existem 63 skins de agente no jogo. Isto significa que, teoricamente, dado o número de jogadores (aliás, em agosto de 2023, o número máximo de jogadores online chegava a 1.369.511) e as diferenças de gostos, teremos 63 melhores agentes.

Assim, determinaremos os melhores agentes com base em vários indicadores, nomeadamente:

Menor tamanho de hitbox para cada facção. Isso é uma coisa muito importante no jogo. Quanto menor o nível de hitbox dos modelos, mais difícil será para os inimigos atirarem em você e, mais ainda, acertarem você com um tiro na cabeça.

O preço mais baixo para skins de agente CS GO no dia em que a postagem foi escrita.

O preço mais alto no dia em que a postagem foi escrita.

Terroristas: Melhor por Hitboxes

A unidade “Profissionais” não é apenas a melhor entre os terroristas em termos de hitboxes, mas geralmente entre todos os agentes disponíveis no jogo. Basta dizer que comparado ao pior time neste indicador, “SAS”, o head hitbox dos “Profissionais” é 16,75% menor. Você pode imaginar que vantagem terão aqueles que preferem “Profissionais” a outros agentes terroristas?

Baseado no jogo, os “Profissionais” são um grupo dos Estados Unidos envolvido em assaltos a bancos. Na aparência, essas skins de agente CS GO lembram muito os gangsters americanos dos anos 20-30 do século 20, na época de Al Capone. “Profissionais” podem ser encontrados em um dos mapas oficiais de matchmaking da Vertigo, onde tentam explodir um arranha-céu em construção.

Em alguns lugares, “The Professionals” é dublado de forma bastante engraçada. Então, se você, jogando para eles, atirar no seu companheiro, você ouvirá em resposta: “Ei! Você é burro! Vejamos as melhores skins para jogar como terroristas:

Número K.

O número K pode ser visto em vários memes relacionados ao jogo com quase mais frequência do que em partidas reais. E tudo por causa de sua aparência e de uma espécie de máscara que cobre a parte superior do rosto. Embora o restante do design possa ser chamado de minimalista, o Número K está entre os agentes mais caros. Outra característica notável é o terno com mangas brancas, visíveis ao seu dono. Graças a isso, armas com skins brancas ou minimalistas ficam especialmente bem em suas mãos. Este é um skin bastante caro, seu custo pode ultrapassar US$ 40.

Senhor Sangrento Miami Darryl.

O segundo lugar em popularidade é ocupado por outro skin do time The Professionals. A característica mais reconhecível de Sir Bloody Miami Darryl é a máscara de esqui cobrindo seu rosto, que lembra a aparência de gangsters no famoso filme Heat. O look é completado por uma camisa brilhante coberta de manchas rosa e azuis, além de pequenos detalhes que serão perceptíveis do ponto de vista do jogador – tatuagens nos braços e um relógio de ouro. Este é um skin bastante caro, seu custo pode ultrapassar US$ 60.

O arrombador de cofres Voltzman.

Outra skin de agente da equipe The Professionals também está em constante demanda, a saber, Safecracker Voltzmann. Com cabelos tingidos de roxo, pescoço tatuado, óculos azuis brilhantes e um colete com desenho inusitado, esse personagem parece ter saído de um filme sobre hackers e assalto a banco. Independentemente das skins que seus companheiros de equipe escolherem, você definitivamente se destacará na multidão. O custo desta skin não excede US$ 20.

Forças Especiais: Melhor por Hitboxes

A unidade do FBI é uma equipe ligeiramente inferior apenas aos “Profissionais” e ocupa um confiante segundo lugar na classificação geral em termos de hitboxes. No entanto, ela é a líder absoluta entre os contraterroristas.

Comparado com a pior equipe SAS neste indicador, o hitbox do FBI é 10,32% menor. A aparência das skins dos agentes CS:GO para o FBI é retirada da Equipe de Resgate de Reféns e da SWAT (Equipe de Assalto com Armas Especiais).

O FBI confronta a equipe de “Profissionais” no mapa Vertigo, impedindo-os de destruir um arranha-céu inacabado. Além disso, o FBI aparece ao lado das forças especiais em outro mapa oficial de matchmaking – Nuke – no qual defende uma usina nuclear.

Se você olhar mais de perto as skins do FBI, poderá ver as palavras “HRTF” em seus fones de ouvido. Esta é uma espécie de referência ao sistema de posicionamento sonoro, que foi aprimorado no CS:GO.

Vejamos as melhores skins de agente para jogar como contraterroristas:

Agente Especial Ava.

A Agente Especial Ava não é apenas uma das primeiras agentes a aparecer no jogo, mas também a primeira agente feminina no CS:GO. Não é nenhuma surpresa que esse skin não seja barato. Ava usa uma jaqueta azul escura com letras AGENT amarelas brilhantes nas mangas. Por exemplo, Luvas Especializadas | Luvas de agente de campo podem ser um excelente complemento para um uniforme. O custo desta skin não excede US$ 15.

Tenente Comandante Ricksaw NSWC SEAL.

De acordo com muitos membros da comunidade, o Tenente Comandante Ricksaw é um dos agentes de forças especiais de maior sucesso. Se você tem luvas raras em mãos e quer exibi-las em toda a sua glória, esse skin é perfeito, pois é um dos poucos skins com mangas arregaçadas. Além disso, existe um modelo de luva desenhado especificamente para ele – Luvas Especialistas | Tenente Comandante. Caso contrário, sua roupa causa uma impressão muito marcante, lembrando filmes de ação dinâmicos. Esta skin foi notada no inventário do jogador profissional Oleksandr “⁠s1mple” Kostyliev da equipe Navi. O custo desta skin não excede US$ 10.

Pensamentos finais

CS:GO impressiona pela variedade de skins para armas e agentes; você pode escolher qualquer um dependendo de suas preferências de design e da função que desempenha. Ao escolher, você pode confiar em suas próprias preferências e nas preferências da comunidade de jogadores. Se você se esforça para alcançar os mesmos patamares dos ciberesportistas nas classificações de jogadores profissionais de CS:GO, recomendamos visitar o serviço Profilerr. Lá você pode encontrar muitos serviços úteis, incluindo um gerador de mira, bem como configurações profissionais. Você pode verificar as informações necessárias 24 horas por dia, não importa onde esteja em Houston, Texas ou Chicago, Illinois.