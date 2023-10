As mil decepções de James Harden, o astro que não sabe ser rei

James HardenA carreira de Michael na NBA será lembrada como uma decepção, a menos que ele encontre uma maneira de ganhar um campeonato antes de se aposentar.

The Beard estava em sua melhor forma em Houston e parecia prestes a quebrar todos os tipos de recordes de pontuação, mas uma mudança para o Brooklyn praticamente colocou sua carreira em uma espiral descendente e, depois de um período igualmente sombrio com o Philadelphia 76ers, Harden já foi novamente no mercado.

Suas atuações trouxeram críticas significativas de especialistas e ex-jogadores.

“James Harden disse que saiu porque deu tudo pela cidade, e isso é mentira. Ele não tinha a responsabilidade de assumir nos momentos importantes. Ele não cumpriu depois de conseguir todos os jogadores que pediu”, explicou Shaquille O’Neal.

James Harden diz que é tarde demais para reparar relacionamento com os SixersParker Johnson

Com essas declarações duras Shaquille O’Neallenda da NBA e agora comentarista, discutiu na ‘TNT’ a saída de James Harden de Foguetes Houston. Parece que foi há muito tempo.

Desde então, tudo mudou na NBA, mas não para o ‘Barba’. Ele continua sem título. Sem ir muito longe na luta para ser campeão e queimando projetos ambiciosos em seu caminho

Harden é uma das estrelas do verão. Lillard também, de uma forma mais elegante e educada. O ‘Barba’ prefere colocar fogo na NBA. O guarda atirador californiano acusado Daryl Moreypresidente de operações do Philadelphia 76ers e figura chave para entender Harden em sua carreira.

Morey e Harden.LAPRESSE

Para pedir para sair da ‘Cidade do Amor Fraterno’. Não comparecer ao ‘Media Day’, chamá-lo de mentiroso – sendo visto em uma boate – e insistir em uma carona para casa.

O Clippers de Los Angeles estão em uma posição privilegiada para contratá-lo, em uma ‘troca’ que pode incluir Mann e várias escolhas de primeira rodada, de acordo com o ‘insider’ Shams Charania.

Um novo destino… Um novo Harden? Não exatamente. Como ele fazia parte do Foguetes Houstonsob a orientação do triplo e que sonhava em derrubar o Guerreiros do Golden State. Harden não voltou a esse nível.

No Brooklyn tudo explodiu e na Filadélfia ele teve uma nova oportunidade de acabar saindo dos Playoffs de 2023 com 17, 13 e nove pontos seguidos na série contra o celtas de Boston.

Sua estrela está diminuindo devido à pontuação muito baixa e à falta de qualidades de liderança.