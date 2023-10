As oito Bolas de Ouro de Messi e outros cinco recordes “impossíveis” de quebrar

Leão Messi recebeu sua oitava Bola de Ouro em Paris na segunda-feira e foi o último de uma longa série de prêmios.

Um troféu que leva seu nome desde que conquistou a Copa do Mundo no último dia 18 de dezembro, título que lhe faltava e com o qual completa um recorde invejável com a Argentina.

“Acho que sim, esta será minha última Bola de Ouro”, disse ele em entrevista.

O argentino sabe que, agora longe dos holofotes das grandes ligas, o tempo da Bola de Ouro acabou para ele e que o que aconteceu na segunda-feira foi uma maravilhosa The Last Dance.

Messi, vencedor da Bola de Ouro de melhor jogador do ano de 2023

Se até o próprio protagonista diz que a contagem chegou ao fim, agora nos resta perguntar se haverá alguém que um dia chegará a esse número.

Parece difícil repetir, visto que ele está três atrás de outro monstro como Cristiano Ronaldo e que os próximos jogadores da lista têm três (Platini, Cruyff e Van Basten), ou seja, menos da metade do número de vitórias de Messi.

Mas esse não é o único disco de ‘Pulga’ que parece ‘impossível’ de ser batido, aqui estão outros cinco.

O anúncio da Bola de Ouro de Lionel Messi provoca a reação hilariante do iShowSpeed

91 gols em um ano civil

Estamos falando da soma clube mais seleção, mas para se ter uma ideia do que é esse número, que Messi alcançou em 2012, falemos de nomes.

Lewandowski e Cristiano Ronaldodois animais marcadores de gols, atingiram um máximo de 69 em um ano civil.

O polaco fez isso em 2021 no ultradominante Bayern e a estrela portuguesa no Real Madrid em 2013.

Mais exemplos: Haaland e Mbappé têm 44 e 40 gols até o momento em 2023, faltando dois meses de competição, respectivamente.

Parece-nos a todos que o norueguês teve um ano excelente… e está 47 golos atrás do recorde de Messi.

82 gols em uma temporada (73 pelo seu clube)

Os dois números, tanto o total de golos (selecção mais clube) como os marcados apenas a nível de clubes em 2011/12, são um recorde.

Mais uma vez comparamos para ver como é complicado atingir essa marca: Cristiano, a sua época mais prolífica de golos, chegou aos 61 com o Real Madrid (2014-2015) e aos 66 se somarmos os de Portugal.

Gerd Muller marcou 67 no total em 1972/73 e Pelé 66 em 1957/58.

A contagem de Messi em 2011/12 é a de um extraterrestre.

50 gols em uma temporada do campeonato

Durante 20 anos, uma das questões na LaLiga era se alguém alguma vez quebraria o recorde de golos partilhado por Zarra e Hugo Sánchez, que marcaram 38 golos nas temporadas 1950/51 e 1989/90, respetivamente.

Desde 2010, Cristiano Ronaldo ultrapassou essa barreira três vezes, Messi outras três vezes e Luis Suárez noutra ocasião.

Quem chegou mais longe foi o argentino, que bateu o recorde de nada menos que 50 gols num campeonato (Cristiano marcou 48 em 2014/15).

19 jornadas consecutivas marcando pelo menos um golo

Novamente, a magnitude do recorde é medida em relação ao segundo e ao terceiro, Ronaldo Nazário e Cristiano Ronaldoque conseguiu marcar durante dez jornadas consecutivas.

Messi chegou aos 19, uma rodada completa marcando todos os outros times, em 2012/13. E o recorde foi quebrado por lesão, então poderia ter sido ainda maior.

Na verdade, depois da lesão voltou a marcar nos dois jogos seguintes, pelo que também detém o recorde de jogos consecutivos disputados e de golos, com 21.

474 gols na LaLiga

Até a chegada de Messi e Cristianoo maior goleador da história da LaLiga foi Telmo Zarra, que ainda é o terceiro, já que o lendário atacante do Athletic marcou 252 gols.

Pois bem, Messi marcou nada menos que 474 gols, 163 a mais que o segundo (Cristiano) e 224 gols a mais que o terceiro.

Para se ter uma ideia do recorde, vamos compará-lo com os maiores goleadores de todos os tempos das outras cinco grandes ligas: na Premier League é Shearer com 260 gols (214 a menos que Messi na LaLiga), na Serie A é Silvio Piola com 274 (menos 200 que Messi na LaLiga), na Bundesliga é Gerd Muller com 365 (menos 109 que Messi na LaLiga, e é o mais próximo) e na Ligue 1 Delio Onnis com 299 (menos 175 golos que Messi na LaLiga).

Outros registros mais ‘humanos’

Para falar sobre um registro humano quando Messi está envolvido é colocar muitas aspas, mas há alguns recordes de Messi que talvez pareçam um pouco menos complicados de quebrar.

Pegue suas seis Botas de Ouro, por exemplo, é tão difícil de vencer? Sim, mas não impossível.

Pode-se imaginar Haaland ganhando muitas Chuteiras de Ouro até o final de sua carreira, por exemplo.

Ou os 106 gols da seleção argentina, o que é um ultraje, mas nestes tempos de cada vez mais partidas, talvez um artilheiro voraz pudesse aparecer e igualar (embora muito difícil).

Ele também pode quebrar o recorde de mais jogos disputados em Copas do Mundo, que é detido por Messi com 26 (disputou cinco, dois deles até o último jogo).

Na Liga detém vários recordes que o tempo dirá o quão humanos são: jogador que ganhou mais jogos (383), que marcou pelo menos um golo (300, este parece muito difícil de bater), jogos com pelo menos dois gols (133), jogos com pelo menos três gols (36)…

Como dizia na segunda-feira o auditório do Théâtre du Chatelet de Paris, Messi é lendário.

Homenagem de Ole a Leo

A oitava Bola de Ouro de Leo Messi foi, sem surpresa, para o seu país, a Argentina.

O discurso de La Pulga foi muito focado na sua seleção, reconhecendo que a premiação foi graças ao triunfo com a Albiceleste.

Messi andava na ponta dos pés PSG (reconheceu Mbappe, mas não se lembrava do título da liga conquistado com o clube parisiense), nomeou os companheiros argentinos presentes na gala e finalmente deu um belo toque para Diego Armando Maradona, que completaria 63 anos nesta segunda-feira ao dedicar o prêmio para ele.

Messi, como dizemos, demonstrou seu carinho pela Argentina, e nesta terça-feira o jogador acordou com esse carinho de volta, como pode ser visto na primeira página do jornal Ole.

Jogando com o número oito e o símbolo do infinito, Ole simplesmente intitula ‘Le8’ e acompanha a manchete com o texto que diz ‘Na temporada em que o futebol lhe pagou o que lhe devia, Messi ganhou a oitava Bola de Ouro e dedicou-a para Maradona. “Isto também é para você, Diego”, disse ele em Paris e emocionou o público que o aplaudiu de pé.