As palavras de Stephen Curry para Dillon Brooks antes de cozinhá-lo provam que ele guarda rancor

Aembora Dillon Brooks nem joga para o Grizzlies de Memphis não mais, Stephen Curry ainda continua lembrando-o do tempo em que ele falou mal e perdeu. O Guerreiros do Golden State estrela acabou de jogar contra o Foguetes Houston e fez o jogador canadense de idiota. Um momento em que Curry vai para a cidade na Brooks se tornou viral na internet. Manuseio de bola impressionante e finalização de toda a jogada com uma cesta de três pontos que incluiu uma celebração selvagem. Stephen Curry não deu nenhum soco no jogador dos Rockets. As pessoas que não acompanham podem se perguntar por que essa peça específica pareceu um pouco pessoal, de Stephen Curry a Dillon Brooks. Bem, esses dois têm um passado e Brooks pode se arrepender pelo resto de sua carreira.

Dillon Brooks calça luvas de boxe no vestiário

O que Stephen Curry disse a Dillon Brooks?

Fazendo uma pequena leitura labial durante suas interações no jogo Warriors vs Rockets, você pode dizer que Stephen Curry disse algo para Dillon Brooks. O Golden State venceu o jogo por 106-95 com 24 pontos de Curry. No quarto período, Steph transformou um resultado complicado de 88-87 em uma vantagem indiscutível de 100-89 faltando 3:20 para o fim do relógio. As interações com Brooks mostraram o motivo pelo qual Curry parecia tão preso durante aquele jogo. Ele claramente ainda não esqueceu o que Dillon Brooks tentou fazer contra os Warriors durante um recente confronto nos Playoffs que teve com eles. Antes daquela peça incrível que terminou com aquela comemoração, você pode ver Curry se dirigindo a Brooks no replay.

Vou te mostrar o que posso fazer… Ainda me lembro do que você disse. Stephen Curry para Dillon Brooks

Do que Stephen Curry se lembra? Dillon Brooks sempre tentou se sentir melhor do que alguns dos maiores nomes da liga. Ele disse à mídia que gosta de ‘cutucar ursos’ quando se refere a LeBron James e foi educado para isso. Ele também foi atrás das estrelas do Warriors e foi cozido. Devido a essa insolência, Stephen Curry assumiu como missão sempre fazer de Dillon Brooks um exemplo. Isso é o que você ganha quando cutuca o maior urso possível. Por um breve período de tempo, Dillon Brooks foi um agente livre e quase foi ignorado por todos os times da NBA. Mas o Houston Rockets decidiu que ele era uma boa opção devido às suas habilidades defensivas. Depois do que Curry fez com ele no domingo passado, Houston pode ter percebido que tinha um problema.