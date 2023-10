As três gerações enlouquecendo as redes sociais: quem é a avó, a mãe e a filha?

TA internet ficou maravilhada com a família de um fisiculturista chamado Lesley Maxwell. Além de trocar itens do guarda-roupa, Lesley Maxwella fisiculturista de Melbourne, Austrália, adora ir à academia com a filha Vanessa Cristóvão e neta, Tia Christofi.

“Eles ficam surpresos em saber que tenho netos, porque suponho que seja um pouco estranho pensar em uma avó fazendo levantamento terra e flexões na academia”, disse ela ao Caters News.

“No entanto, eu recomendaria o treinamento com pesos para mulheres de todas as idades, pois treinar dessa forma traz muitos benefícios à saúde”.

No Instagram deles você pode ver fotos deles juntos, e tanto Lesley quanto sua filha Vanessa, que prefere manter sua idade privada, geralmente pegam emprestadas as roupas de Tia, de 22 anos.

Quando Lesley treina com a família, as pessoas não conseguem acreditar que ela, a filha e a neta têm uma diferença de idade tão grande. “As pessoas sempre ficam surpresas ao saber que na verdade somos três gerações de uma família totalmente diferente. Porém, sempre passamos momentos maravilhosos juntos: conversando, rindo e treinando. Sinto-me muito sortuda por ter uma família tão adorável”, disse ela.

“Também tenho muita sorte de poder compartilhar roupas com minha filha e minha neta. Quando fazemos sessões de fotos juntas, a maioria das roupas vem do guarda-roupa da Tia”, disse Lesley.