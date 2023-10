Asante Samuel incentiva os patriotas a assinarem novamente com Tom Brady, diz que QB venceria o SB este ano

TMZSports. com

Obrigado Samuel diz se Tom Brady saiu da aposentadoria e reuniu forças com o New England Patriots… ele quase certamente venceria seu oitavo Super Bowl esse temporada.

“Este time terrível em que todos estão é um time terrível”, disse Samuel TMZ Esportes na segunda-feira, Brady “pode ​​vir agora mesmo, hoje, e ganhar um Super Bowl para o New England Patriots. Porque esse é Tom Brady”.

Samuel fez uma afirmação ousada ao discutir a situação dos Patriots de 2023 – que, com uma derrota por 38-0 para o New Orleans no domingo, estão agora apenas por 1-4.